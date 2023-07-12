Acer, Predator BiFrost Radeon™ RX 7600 ekran kartının piyasaya çıkışını açıklamaktan heyecan duyuyor. Kendi sistemini oluşturan ve bütçesini düşünen oyuncular için tasarlanan bu ekran kartı, olağanüstü performans, etkileyici görseller ve üstün verimlilik sunarak eşsiz bir oyun ve yayın deneyimi sağlıyor.

AMD RDNA™ 3 Mimarisinin Gücünü Ortaya Çıkarın

Predator BiFrost Radeon RX 7600, oyun endüstrisinde devrim yaratan üstün AMD RDNA™ 3 mimarisinden güç alıyor. Birleşik AMD RDNA™ 3 hesaplama birimleri ve en son yapay zekâ hızlandırıcıları ile donatılmış olan ekran kartı, yeni nesil performans, görseller ve güç verimliliği için yeni bir standart belirliyor.

Maksimum Performans İçin Yüksek Performanslı Hibrit Soğutma

Yenilikçi hibrit soğutma teknolojisiyle donatılan Predator BiFrost Radeon RX 7600, halka eksenli ve blower tipi fanı tek bir gövdede bir araya getirerek, kullanıcılara benzersiz bir soğutma deneyimi sunuyor. Bu akıllı soğutma çözümü, sistem kasasından ve grafik işlem biriminden (GPU) kaynaklanan ısıyı etkili bir şekilde dağıtarak, benzersiz oyun deneyimi ve yayın deneyimi sağlıyor.

Gelişmiş Yayın Kalitesi ve Performansı

Gelişmiş AMD Radeon™ kodlayıcıları ile yayın veya kayıt yaparken gelişmiş görsel kaliteyi deneyimleyin. Xilinx AI ve içeriğe uyumlu makine öğrenimi teknolojisinin AMD Media Framework entegrasyonu, metinleri daha net hale getirerek ve etkileyici görseller sunarak yayın içeriğinizi yepyeni bir seviyeye taşıyor.

Mükemmel Dönüştürme Yeteneği

Predator BiFrost Radeon RX 7600, AMD Ryzen™ işlemcilerin dahili grafikleriyle birlikte AMD Radeon™ harici grafikleri eş zamanlı olarak kullanarak AMD SmartAccess Video teknolojisiyle[1] video kodlama ve çözme[2] yeteneklerini maksimum seviyeye çıkarıyor. Zahmetsizce çoklu görevler gerçekleştirmeyi sağlayan sorunsuz kod çevrimi ve verimli işleme ile keyifli bir deneyim vadediyor.

BiFrost ile Oyun Deneyiminizi Optimize Edin

Predator BiFrost Utility uygulaması sayesinde ekran kartınızın kontrolünü tamamen elinize alın. GPU performansınızı izleyin ve ideal soğutma için fan hızınızı ayarlayın.

Ayrıca, performansı artırmak, oyun deneyiminizi özelleştirmek ve yaratıcılık gerektiren ihtiyaçlarınızı karşılamak için grafik ayarlarını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu sayede, oyun deneyiminizin kontrolünü elinizde tutarak bu deneyimi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Gücünüze Güç Katan Yazılım

Predator BiFrost Utility uygulaması, oyun deneyiminizi geliştirmek için çeşitli özellikler sunuyor. Ana menüde, ekran kartınızın mevcut durumunu kontrol edebilir, ihtiyaçlarınıza uygun ideal modu seçebilir ve kaydettiğiniz ayarlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. OSD (Ekranda Gösterim) kontrol paneli sayesinde, OSD işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma, gerçek zamanlı sistem bilgilerini seçme ve kısayollar, konum, renkler ve boyut gibi ekran paneli ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator BiFrost Radeon™ RX 7600 ekran kartı, Temmuz ayında EMEA bölgesinde 399 Euro’ dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Ekran kartının özellikleri, fiyatı ve bulunabilirliği bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.acer.com adresinden size en yakın Acer ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.