Porsche markasının en popüler Daraç modellerinden Cayman, elektrik teknolojisi ile buluşursa ne olur? Cevabı haberimizde bulabilirsiniz.

Volkswagen Group’un yıldız üyesi ve dünyanın en popüler spor otomobil markalarından biri Porsche, tamamen elektrikli otomobillerden oluşan bir gelecek umutlu olmak için neden yarattı. Alman devinin en çok satılan modeli Cayman, artık elektrik mimarisi ile buluşuyor.

Porsche Cayman E-volution, Montreal’deki 2017 Elektrikli Araç Organizasyonu’nda adında söz ettirmişti. Alman devi, aracının 100 kilometreye sadece ama sadece 3.3 saniyede ulaşacağını müjdeliyor. BU değer benzin gücüyle çalışan 718 Cayman S’den sadece bir saniye daha hızlı. Porsche, elektrikli Cayman’ın şarj başına 200 kilometrelik bir menzile sahip olacağını da vurguluyor.

Cayman E-volution 2019 yılına kadar seri üretime geçmeyecekti. Zira Alman marka, elektrikli otomobillerin aynı zamanda sportif olabileceğini ispatlamak için bir gösteri planlamıştı. Ne var ki yüksek talep karşısında şirket geri adım attı. Bir terslik olmazsa, söz konusu modeli 2018’in sonlarında yollarda görebilir. Üstelik Alman otomobil devi “Mission E” mimarisiyle otomobilinin, 15 dakika içerisinde yüzde 80 şarja ulaşabileceğine iddia ediyor. Lüks otomobil üreticisinin diğer bir aracı dört kapılı olacak, 2020 yılına kadar üretilecek ve 500 kilometre menzile ulaşabilecek.

Hızlı şarj sistemi, Porsche’a ait bir teknoloji değil. Bahsi geçen yapı önce Tesla, sonra da Nissan marka otomobillerde kullanılmıştı. Yine de bu mimariyi süper lüks ve süper hızlı bir Alman otomobilinde görmek keyifli olacak.

Elbette şirketin rakipleri de benzer şarj teknolojilerinden faydalanacak: Audi e-tron elektrikli SUV modelini, Jaguar ve Mercedes-Benz de yeni otomobillerini gelecek yıl içerisinde resmen kamuoyunun beğenisine sunacak.