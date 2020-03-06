Porsche, 911 hibrit prototiplerinin ağır olmasından hiç mutlu değil

Porsche 911‘in şu anki nesli 992‘nin hibrit aktarma organlarıyla uyumlu olduğu artık bir sır değil. Ancak Stuttgart’lı yöneticiler, bu aracı mümkün olan en iyi haliyle, alıcılara sunmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

İlginizi çekebilir: Türkiye internet fiyatları konusunda gerçekte nerede?

Top Gear‘a konuşan Porsche yönetim kurulu üyesi Michael Steiner, şu an ki 911 platformunun hibrit için hazır olduğunu bildiklerini fakat prototip sonuçlarından henüz memnun olmadıklarını söyledi.

“Prototiplerimiz hazır fakat hala fazla kiloları var ve bu hiç hoş değil.” diyen Steiner, “İki kapılı ciddi bir spor araba için ekstra batarya ağırlığı, bugünlerde Porsche gibi bir markayı memnun edecek bir durum olamaz.” şeklinde ekledi.

Steiner, şu andaki tek çözümün ya iyi bir elektrik menzili ya da oldukça güçlü bir performans sunabilecek seçenekleri değerlendirmek olduğunu fakat hangi fikir ışığında çalışacaklarına henüz karar veremediklerini söyledi.

Porsche 911 Ürün Hattı‘nın patronu Frank Walliser, 911 hibritiyle uğraştıkları konularda daha detaylı bilgiler verdi. “911’in elektrifikasyonu çok zor bir iş. Aracın tarihini, 2+2 oturma düzenini, büyük bagajı ve arkadaki motoru hesaba katarsak, 911’in karakterini ve şeklini yok etmeden elektrifikasyona uygun hale getirmek gerçekten büyük bir bilmece.” şeklinde açıklamada bulundu.

Walliser, “Sahip olduğumuz hiçbir fikir gerçekten ikna edici değil. On yıl önce 918 Spyder‘ın sunumunu yaptık; yepyeni bir arabaya hibrit eklemek, 911’e eklemeye göre daha kolay. Fakat önceden tamamlanmış bir arabanın içine fazladan 100 kg daha koymaya hazır değilim.” diye ekledi.

Bu haftanın başlarında Porsche CEO‘su Oliver Blume, tamamen elektrikli bir 911 planlamadıklarını açıkladı. Walliser de aynı şekilde patronunun, pille çalışan bir 911’e dair yorumlarını şu şekilde destekledi:“Tamamen elektrikli hale getireceğimiz son araba ve belki de elektrikli hale getirilecek tüm arabaların sonuncusu 911 olacak. Eğer yapabilirsek, 2030’dan önce olmayacak. Asıl soru ise altı silindir sesi ve manuel şanzımanı için bindiğimiz bir arabada, elektrikli aktarma sistemleri nasıl çalışabilir?”