Genel
Porsche, 911 hibrit prototiplerinin ağır olmasından hiç mutlu değil
Porsche 911‘in şu anki nesli 992‘nin hibrit aktarma organlarıyla uyumlu olduğu artık bir sır değil. Ancak Stuttgart’lı yöneticiler, bu aracı mümkün olan en iyi haliyle, alıcılara sunmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
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Top Gear‘a konuşan Porsche yönetim kurulu üyesi Michael Steiner, şu an ki 911 platformunun hibrit için hazır olduğunu bildiklerini fakat prototip sonuçlarından henüz memnun olmadıklarını söyledi.
“Prototiplerimiz hazır fakat hala fazla kiloları var ve bu hiç hoş değil.” diyen Steiner, “İki kapılı ciddi bir spor araba için ekstra batarya ağırlığı, bugünlerde Porsche gibi bir markayı memnun edecek bir durum olamaz.” şeklinde ekledi.
Steiner, şu andaki tek çözümün ya iyi bir elektrik menzili ya da oldukça güçlü bir performans sunabilecek seçenekleri değerlendirmek olduğunu fakat hangi fikir ışığında çalışacaklarına henüz karar veremediklerini söyledi.
Porsche 911 Ürün Hattı‘nın patronu Frank Walliser, 911 hibritiyle uğraştıkları konularda daha detaylı bilgiler verdi. “911’in elektrifikasyonu çok zor bir iş. Aracın tarihini, 2+2 oturma düzenini, büyük bagajı ve arkadaki motoru hesaba katarsak, 911’in karakterini ve şeklini yok etmeden elektrifikasyona uygun hale getirmek gerçekten büyük bir bilmece.” şeklinde açıklamada bulundu.
Walliser, “Sahip olduğumuz hiçbir fikir gerçekten ikna edici değil. On yıl önce 918 Spyder‘ın sunumunu yaptık; yepyeni bir arabaya hibrit eklemek, 911’e eklemeye göre daha kolay. Fakat önceden tamamlanmış bir arabanın içine fazladan 100 kg daha koymaya hazır değilim.” diye ekledi.
Bu haftanın başlarında Porsche CEO‘su Oliver Blume, tamamen elektrikli bir 911 planlamadıklarını açıkladı. Walliser de aynı şekilde patronunun, pille çalışan bir 911’e dair yorumlarını şu şekilde destekledi:“Tamamen elektrikli hale getireceğimiz son araba ve belki de elektrikli hale getirilecek tüm arabaların sonuncusu 911 olacak. Eğer yapabilirsek, 2030’dan önce olmayacak. Asıl soru ise altı silindir sesi ve manuel şanzımanı için bindiğimiz bir arabada, elektrikli aktarma sistemleri nasıl çalışabilir?”
Genel
Wi-Fi 6 nedir ve avantajları nelerdir
Bu yazımızda Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar nelerdir; Wi-Fi 6 bize ne gibi yenilikler sunuyor; çalışma mantığı nedir gibi sorulara yanıtlar vereceğiz. Meraklılar için, teknik içerikleri, daha kolay anlaşılabilmesi adına olabildiğince basit bir yolla anlatmaya çalışacağız.
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Wi-Fi 6 nedir?
Bir süredir adını sıkça duymaya başladığımız Wi-Fi 6 yeni bir “kablosuz bağlantı” standardı. Örnek olarak aklınıza 5G de gelebilir fakat karışıklık olmaması adına belirtelim; 5G, kablosuz bağlantı standardından ziyade, mobil cihaz ve operatör arasındaki bir “mobil bağlantı” standardı. Wi-Fi 5 günümüzde yaygın olarak kullanılıyor; Wi-Fi 6 ise hızla gelişen teknoloji sektöründe; internete ihtiyacı artan cihaz sayısından dolayı yükselen bant genişlikleri ve azalan stabilizasyona; Wi-Fi 5 teknolojisinin yeterli cevabı verememesi ve daha hızlı bağlantı üzerine artan talep dolayısıyla geliştirildi. Tekrardan hatırlatalım W-Fi 6 ve 5 şeklinde yapılan isimlendirme bu standartların son kullanıcı bazında kolay tanımlanabilmesi için yapılan isimlendirmeler; Wi-Fi 5’in gerçek adı 802.11 AC olmakla beraber Wi-Fi 6’nın gerçek adı 802.11 AX.
Wi-Fi 6 ne kadar hızlı?
Wi-Fi 5 üzerinden kurulan bir bağlantı 3.5 Gbps hıza kadar destek sunabilirken; Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bağlantı 9.6 Gbps hıza kadar erişebiliyor. Tabiki bu veriler kağıt üzerindeki teorik veriler. Gerçek hayatta bu hızlara erişmeniz olası değil ama bu verilerden görebildiğimiz kadarıyla Wi-Fi 6 teknolojisi Wi-Fi 5’ten 2.7 kata kadar daha hızlı bağlantı sunabiliyor.
Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5 arasındaki farklar neler
Elbette iki teknoloji arasındaki tek fark sundukları hız değil. Wi-Fi 6 daha çok cihazı, aynı anda, daha stabil ve daha hızlı bir şekilde internete bağlı tutabiliyor. Ayrıca Wi-Fi 6’nın bant genişliği 5’ten dört kat daha fazla. Böylece aynı anda daha çok cihaz internete bağlandığında Wi-Fi 6 bu yükü kaldırabiliyor ve yavaşlamalar yaşanmıyor. Bunu çift yönlü bir yol ve bu yolda gidip gelen kamyonlar gibi düşünebilirsiniz. Wi-Fi 6 dört şeride sahipken Wi-Fi 5 sadece bir şeride sahip. Bu sayede Wi-Fi 6’da aynı anda dört kamyon karşıya yük taşıyabiliyorken; Wi-Fi 5’te sadece bir kamyon yük taşıyabiliyor.
Güvenlik konusunda ise, arttırılan güvenlik protokolleri ile ve WPA 2’den, WPA 3’e geçişle beraber; modeminize dışarıdan yapılabilecek yetkisiz erişim girişimleri zorlaşacak.
Bir diğer önemli nokta ise güç tüketimi. Wi-Fi 6 üzerinden gerçekleştirilecek bağlantılarda cihazlar daha az enerji harcayarak birbirleriyle bağlantı kurabilecek. Bu da modeminizin daha az elektrik tüketimi yapması ve telefonunuzun şarjının daha geç bitmesi gibi avantajları beraberinde getirecek.
Wi-Fi 6 teknolojisini kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor
Cevap oldukça basit. Tıpkı Bluetooth teknolojisinde olduğu gibi; modeminizin ve cihazınızın Wi-Fi 6 destekli olması bunun için yeterli. Bunu anlayabilmeniz için şu logoyu görmeniz yeterli olacaktır.
Bunun yanı sıra Wi-Fi 6 destekleyen cihazlardan bazıları:
- iPhone 11 serisi
- Samsung Galaxy 10 serisi
- Samsung Galaxy S20 serisi
- Samsung Galaxy Note 10 serisi
- Xiaomi Mi 10 serisi
- Black Shark 3 serisi
Tekrar hatırlatalım bu cihazlara sahip olmanız Wi-Fi 6 kullanabilmek için yeterli değil; aynı zamanda modeminizin de Wi-Fi 6 destekli olması lazım.
Genel
2020 Toyota GR Yaris, Avrupa’da satılmaya başlanacak!
Toyota, yeni hot-hatch modeli GR Yaris için Avrupa‘da ön siparişleri almaya başladı. Fakat araç, pek de ucuz olmayacak fiyatlarla alıcılarının karşısında olacak.
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İlgili müşteriler bulundukları ülkelerin, Toyota‘ya ait yerel resmi web sitesi üzerinden ön sipariş kaydı yaptırabilecekler. Fiyatlara gelecek olursak, örneğin Almanya‘yı ele alalım. Fiyatlar 33 bin 200 € gibi bir seviyeden başlıyor. Bu da demek oluyor ki Almanya‘da satılan Renault Megane RS‘ten 2 bin € ve yeni BMW 3 serisinden ise yaklaşık 3 bin € kadar daha ucuz. Bu fiyatları göz önünde bulundurursak, 2020 GR Yaris’in ne denli pahalı olduğunu anlaşılıyor.
Ralli DNA’sından ilham alarak geliştirilen 2020 GR Yaris, turboşarjlı 1.6 litrelik 3 silindirli motora sahip. 261 beygir güç ve 360 Nm torku, 6 ileri manuel şanzımanla dört tekerleğine birden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını ise 5.5 saniyenin altında tamamlayabilen aracın maksimum hızı ise 230 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.
2020 GR Yaris’in Japonya versiyonu ise biraz daha güçlü. Temelde Avrupa versiyonuyla aynı motoru kullansa da, ufak tefek iyileştirmeler sunuyor. Bu aracın performans değerleri ise 268 beygir güç ve 370 Nm tork şeklinde açıklandı.
Dizi/Film/Kitap
HBO duyurdu, The Last of Us dizisi geliyor
HBO, Sony’nin The Last of Us adlı başarılı oyununun dizisini çekeceğini duyurdu. Chernobyl‘in yapımcısına emanet edilen dizi, HBO’da yayınlanacak.
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PlayStation tarihinin en sevilen oyunlarından birisi olan The Last of Us resmen dizi oluyor. Bugün yapılan duyuruya göre The Last of Us dizisi, Game of Thrones‘un yapımcı kanalı olan HBO’da yayınlanacak.
Son 10 yılın en iyi oyunu seçilen The Last of Us, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3’e çıktı. Bunun ardından PlayStation 4’e de çıkış yapan oyun, özellikle hikayesiyle oyuncuların büyük beğenisini kazanmıştı.
HBO, The Last of Us dizisiyle ilgili bilgileri resmi Twitter hesabından duyurdu. Ancak söz konusu dizinin yayın tarihi şu an için belli değil.
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2019’un popüler mini-dizisi Chernobyl’in yaratıcısı olan Craig Mazin, The Last of Us dizisinin başına getirilmiş durumda. Oyunun yapımcısı Naughty Dog’un başkan yardımcısı ve oyunun yazarı Neil Druckmann’ın Craig Mazin’e eşlik ederek dizinin senaryosunu hazırlayacağı açıklandı.
Sony, geçen yıl ünlü oyun serilerini TV ekranlarına getirecek PlayStation Productions’ı kurmuştu. Burada The Last of Us, God of War, Uncharted gibi oyun serilerini TV ve sinemaya uyarlamayı hedefleyen şirket, bu noktada ilk adımları atmaya başladı. Yakında çekimleri başlayacak olan Uncharted filmi, PlayStation Productions’ın ilk sinema çalışması olacak.