Türkiye internet fiyatları konusunda gerçekte nerede?

İngiltere merkezli Cable adlı site dünyada geniş bant internet fiyatları durumunu ülkeler bazında kıyaslayan bir çalışma yayınladı. İlgili çalışmada ülkeler paketlerin minimum, maksimum ve ortalama fiyatlarına göre sıralandı. Türkiye‘nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden pek çok internet paketi (Türkiye için 34 farklı paket) fiyatının derlenmesiyle oluşturulan listede ortalama fiyat kategorisinde Türkiye kendine 16. sırada yer buldu.

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Türkiye’de internet fiyatları

Türkiye ortalama 80 liralık ortalama geniş bant internet fiyatıyla 208 ülkeyi kapsayan çalışmada internete en az ücret ödeyen 16. ülke olarak görünüyor. Peki bu ne derece doğru? İstatistiklerin sayıların doğruluğuyla oynamadan dahi yanlış fikirler verebilecek hale sokulabileceğini bilenler için biraz daha derine bakmaya ihtiyaç var.

İşin gerçek yüzüne ulaşabilmek için farklı yollar mevcut. İnternetin reel olarak pahalılığının yada ucuzluğunun tespiti için ne yapabiliriz?Ben değerlendirmemize ülkelerin asgari ücretlerini ekleyerek istatistiklere tekrar bakmayı öneriyorum. Şöyle ki ülkelerin vatandaşlarının asgari ücretlerinin ne kadarını vererek internete ulaşabildiğini tespit edersek daha gerçekçi verilere ulaşabiliriz.

Yukarıda hazırladığım tablodan da görebileceğiniz gibi bu halde sıralamalar epey değişiyor. Örneğin listede 52. sıradaki Almanya‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 1,6’sıyle, 93. sırada yer alan Hollanda‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 2’siyle bu hizmeti alabiliyorken ülkemiz asgari ücretlileri kazançlarının yüzde 2,8’ini bu hizmete ayırmak zorunda kalıyor. (Ayrıca asgari ücretlerin brüt değerlerinin kullanıldığını ve net değerlere dökülürse yüzde 2,8’lik oranın daha da yukarılara çıkacağını belirtmek gerekiyor. Ek olarak Türkiye’de asgari ücretle çalışanların sayısı tüm çalışanların üçte birini aşarken, bu oran AB ülkelerinin çoğunluğunda çift hanelere ulaşmıyor.)

İnternet için birçok ülkeden daha fazla oranda kazancımızı veriyoruz.Uzun lafın kısası bu ve benzeri listelerde -özellikle son yıllarda yaşanan kur yükselişleriyle- üstlerde yer almak her zaman bize gerçeği göstermiyor.