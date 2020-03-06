İnternet
Türkiye internet fiyatları konusunda gerçekte nerede?
İngiltere merkezli Cable adlı site dünyada geniş bant internet fiyatları durumunu ülkeler bazında kıyaslayan bir çalışma yayınladı. İlgili çalışmada ülkeler paketlerin minimum, maksimum ve ortalama fiyatlarına göre sıralandı. Türkiye‘nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden pek çok internet paketi (Türkiye için 34 farklı paket) fiyatının derlenmesiyle oluşturulan listede ortalama fiyat kategorisinde Türkiye kendine 16. sırada yer buldu.
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Türkiye’de internet fiyatları
Türkiye ortalama 80 liralık ortalama geniş bant internet fiyatıyla 208 ülkeyi kapsayan çalışmada internete en az ücret ödeyen 16. ülke olarak görünüyor. Peki bu ne derece doğru? İstatistiklerin sayıların doğruluğuyla oynamadan dahi yanlış fikirler verebilecek hale sokulabileceğini bilenler için biraz daha derine bakmaya ihtiyaç var.
İşin gerçek yüzüne ulaşabilmek için farklı yollar mevcut. İnternetin reel olarak pahalılığının yada ucuzluğunun tespiti için ne yapabiliriz?Ben değerlendirmemize ülkelerin asgari ücretlerini ekleyerek istatistiklere tekrar bakmayı öneriyorum. Şöyle ki ülkelerin vatandaşlarının asgari ücretlerinin ne kadarını vererek internete ulaşabildiğini tespit edersek daha gerçekçi verilere ulaşabiliriz.
Yukarıda hazırladığım tablodan da görebileceğiniz gibi bu halde sıralamalar epey değişiyor. Örneğin listede 52. sıradaki Almanya‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 1,6’sıyle, 93. sırada yer alan Hollanda‘da çalışan asgari ücretliler kazançlarının yüzde 2’siyle bu hizmeti alabiliyorken ülkemiz asgari ücretlileri kazançlarının yüzde 2,8’ini bu hizmete ayırmak zorunda kalıyor. (Ayrıca asgari ücretlerin brüt değerlerinin kullanıldığını ve net değerlere dökülürse yüzde 2,8’lik oranın daha da yukarılara çıkacağını belirtmek gerekiyor. Ek olarak Türkiye’de asgari ücretle çalışanların sayısı tüm çalışanların üçte birini aşarken, bu oran AB ülkelerinin çoğunluğunda çift hanelere ulaşmıyor.)
İnternet için birçok ülkeden daha fazla oranda kazancımızı veriyoruz.Uzun lafın kısası bu ve benzeri listelerde -özellikle son yıllarda yaşanan kur yükselişleriyle- üstlerde yer almak her zaman bize gerçeği göstermiyor.
İnternet
Anadolu Ajansı, Türkiye fiber altyapı verilerini açıkladı!
Anadolu Ajansı, Türk Telekom’un açıkladıkları istatistiksel verilerden sonra, konuyla ilgili kapsamlı verilerin yer aldığı bir haber hazırladı.
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Türkiye’nin nüfusunun 1/3’ü İstanbul içerisinde hayatını idame ettiriyor. Ülkemizin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplamda 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşüyor. Bu oran Stockholm’de 770 metreye kadar düşüyor.
İstanbul’da fiber altyapıya kaç kişi ulaşabiliyor?
Seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G iletişim teknolojileri için çalışmalar devam ediyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Sektör Verileri Raporu’nu temel alarak Türkiye’nin fiber istatistiklerini göz önüne serdi.
AA’nın rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde şu an aktif halde bulunan fiber kabloların uzunluğu 355 bin 28 kilometre. Alternatif işletmecilerin sahip olduğu toplam fiber ağ uzunluğu 73 bin 6 kilometre iken, Türk Telekom’un sahip olduğu fiber altyapı uzunluğu 282 bin 22 kilometre.
Bu fiber altyapının 124 bin 954 kilometresi şehirler arası mesafe olarak belirlenmiş, 157 bin 68 kilometresi ise şehir içi amaçlı kullanılıyor.
Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı 4,3 metre!
Fiber altyapının yaygın olduğu büyük şehirlerde nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.
Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun sadece 3,1 metre olduğu görülüyor. Keza, 23 bin 678 kilometre fiber altyapı uzunluğuna ulaşıyor. 5,5 milyon kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı sadece 4,3 metre olarak hesaplanıyor.
Fiber altyapı eksiklikleri, nüfusu az şehirlerde daha bariz
4,3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 kilometre, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu da 4 metre olarak belirlendi.
Türkiye’de kişi başına en uzun fiber altyapı turizm başkenti Antalya’da bulunuyor. Antalya’nın nüfusu 2 milyon 426 bin 356 olarak açıklandı. Fiber altyapı uzunluğu 11 bin 166 kilometre seviyesinde iken, şehirde kişi başına 4,6 metre fiber altyapı düşüyor.
Antalya’yı, kişi başına düşen 4,1 metre fiber altyapı uzunluğuyla Konya, 3,7 metre ile Adana, 3,6 metre ile Kocaeli, 3,3 metre ile Bursa, 2,7 metre ile Gaziantep ve 2,1 metre ile Şanlıurfa takip ediyor.
Fiber altyapının 200 kat artması gerekiyor!
Gelişmiş internet altyapısına sahip olan Stockholm, TELKODER çalışmasında örnek gösterildi. 2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip şehirde 1 milyon 800 bin kilometre fiber altyapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 metre olduğu kaydediliyor.
TELKODER: Fiber altyapı hazır değil
TELKODER çalışmasına göre, Avrupa Konseyi’nin açıkladığı “Ev Halkı Fiber Yaygınlık Oranları” esas alındı. Avrupa’da ortalama yüzde 13,9 rakamını gösterirken Türkiye’de yüzde 10,8 seviyesinde kaldı.
OECD ülkelerinde 2018’de her 100 kişi için sabit geniş bant aboneliği oranı ortalama 30,6 iken, Türkiye’de bu oran 16,03 düzeyindeydi.
ABD’li teknoloji şirketi Akamai verilerine göre OECD ülkelerinin internet hızları ortalaması 15,3 Mbps iken, bu rakam Türkiye’de 7,6 Mbps düzeyinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı, çalışmada ortaya çıkan veriler doğrultusunda, seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisine hazırlık kapsamında fiber altyapı yatırımlarının hızla artırılması ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Turkcell 5G ile tarihe geçti!
Türkiye’nin öncü operatörlerinden biri olan Turkcell, Türkiye’de satışa sunulmayan, yalnızca yurtdışından satın alınabilir, 5G destekli Oppo Reno 5G ile, kendi 5G pilot şebekesini kullanarak Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde 5G hız testini canlı olarak gerçekleştirdi.
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Testte Ericsson markası ile yapılan ortak çalışma neticesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verildi. Turkcell Tepebaşı Plaza’da yapılan 5G hız testinde 2.2 GBPS hızlarına ulaşıldı. Bu test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı ve bu hızla dünya rekoru kırıldı.
Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Turkcell’in 5G bağlantısını test ettiği etkinlikteyiz. Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı test sonuçları bu şekilde. pic.twitter.com/9A0MSuJQJ1— Hardware Plus (@Hwptr) 6 Ağustos 2019
Peki, 2.283 GBPS hız neleri vadediyor?
2 saatlik bir filmi 7 saniyede, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz. Turkcell, kullanacağı 5G teknolojisinde en yüksek veri indirme hızına ulaşmayı ve en düşük gecikme değerlerine sahip olmayı hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarının verimliliğini de olabildiğince arttırmaya çalışıyor. 2.283 GBPS hızla yaklaşık olarak saniyede 285 MB veri indirmesi yapabileceğinizin ek olarak altını çizelim.
Ağ Teknolojileri
Yazlıkta ‘her yerde internet’ aslında çok kolay!
Milyonlarca öğrenci için uzun bir tatil dönemi anlamı da taşıyan yaz mevsimi nihayet geldi; şortlar, etrafa gönül rahatlığıyla saçılan DualShock 4’ler, yeni PC oyunları, arkadaşlarla geçirilecek daha uzun zamanlar, daha çok müzik, YouTube, internet dizileri derken eğlenceli zamanlar tavan yapacak. Elbette çoğu kimse için yazlık sezonu da açılıyor. Dubleks, 3 katlı yazlıklar, çeşitli ölçülerde bahçeler derken internetin kapsama alanının önemi iyiden iyiye artıyor.
Günümüzün standart sorunu da tam bu noktada altının çizilmesini gerekli kılıyor; yazlıklarda modemin kurulu olduğu alanın çok yakınında, genellikle bilgisayarın konumlandığı bölgede internet gayet iyiyken bir alt üst kata, alt kata, teras, balkon ya da bahçeye çıkıldığında ‘mobil internetten’ başka çare kalmıyor. Sınırsız Wifi da böylece amansız bir şekilde sınırlanıyor. Çözüm ise ‘yeni teknolojide’ saklı. Mesh teknolojisine yakından bakmaya ne dersiniz?
Yaz mevsimiyle birlikte yazlıkta interneti güçlendirme zamanı…
Mesh teknolojisi katlı, geniş alanlarda, yani yazlıkta kesintisiz ‘performanslı’ internet için ihtiyaç duyulan ve aranan çözüm adeta. Çünkü kapsama alanının genişletilmesi ve kesintisiz işlev sunmak adına gelişmiş özellikler içeriyor. Örneğin modemin sahip olduğu 802.11b ya da 802.11ac bantlarında değil, kendi aralarında farklı bir bant kullanıyorlar. Böylelikle mevcut modem bandını işgal etmiyorlar.
Temelde (x) 100mbit/s olan internet hızları, çok uç noktalara konumlandırılan mesh router’larla mesafeye bağlı olarak 70-50mbit/s (x/2 seviyesinde) seviyesinde alınabiliyor. Biraz da teorik kurulum ve çalışma prensiplerine göz atılabilir.
Mesh WiFi ile tanışın…
Mesh WiFi sistemleri olarak geçiyor ve satın alındıkları anda kutu içeriğinde 2-3 adet ürün çıkıyor. Bunlardan birini modeme bağlıyorsunuz, diğerini/diğerlerini çeşitli uzaklıklarda konumlandırıyorsunuz. Bu sayede modemin bulunduğu alanla ikinci (çok geniş alanlarda 3., 4. Aygıt arasında WiFi alanı kuruluyor. Modemin sahip olduğu çok sınırlı, birkaç metrelik kapsama alanı, sadece 2 aygıtla 500 metrekarelere varan alanlara kadar çıkıyor.
Geniş alanda tabletler, çok sayıda akıllı telefon, notebook’lar, akıllı ev aletleri, vb. konforlu bir şekilde, stabil, üstelik internete yüksek hızlarda bağlanıyor. Genellikle bu tür aygıtların tamamında kablolu çıkış alınması için Ethernet portu da bulunuyor, yine hemen hepsi mobil uygulama üzerinden dakikalar içerisinde kurulup aktif hale getiriliyor. Bu arada çoğu ağ üreticisi tarafından tüketicilere sunulan Mesh Wifi aygıtlarının her birinin ortalama 4 antene sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Kat geçmek ve geniş alanlar için etkin bir çözüm sağladıklarını kaydedelim.
Bu tip cihazlarda estetik form faktör de önem kazanmış durumda. Örneğin IF Design Award adlı tasarım ödülünü kazanmış bir ağ ürününe pek sık rastlamak mümkün değil, ince ve sofistike bir tasarıma sahip olan Zyxel Multy U, 2019’da bu prestijli ödüle layık görülerek dikkatleri üzerine çekmişti. Zira konuyu teknoloji ile birlikte dekoratif olarak da ele alabilmek ilginç ama aynı zamanda son dönemin öne çıkan trendlerinden.