HBO, orijinal dizi ve filmlerini Netflix ile paylaşma konusunda lisans anlaşması yapmayı düşünüyor. Bu, HBO’nun içeriklerini ABD’deki bir rakip video akış platformunda sunacağı ilk anlaşma olacak.

Warner Bros. Discovery, HBO’nun bazı yapımlarını Netflix’e lisanslama konusunda görüşmelerde bulunuyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, HBO’nun dizi ve filmleri yaklaşık on yıl sonra ilk kez bir rakip platformda sunulmuş olacak.

Anlaşmanın ilk aşamasında, HBO’nun popüler komedi dizisi Insecure’un Netflix’te yayınlanması bekleniyor. Dizi, Aralık 2021’de beşinci sezonunun sonunda sona ermişti. Anlaşma kapsamında Netflix’e gelecek diğer HBO yapımları henüz belirlenmedi, ancak bu yapımların HBO Max’te yayınlanmaya devam edeceği belirtildi.

Bu strateji değişikliği, Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav’ın vizyonuyla uyumlu. Zaslav, daha önce içerik lisanslama ve şirketin karlılığını artırma konusunda münhasırlıktan vazgeçme niyetini belirtmişti. Bu yılın başlarında, Warner Bros. Discovery, Westworld ve Roku gibi yapımlarını ücretsiz yayın platformlarına dağıtmaya başladı.

HBO, 2014’te Amazon Prime Video ile bir anlaşma yaparak The Sopranos, Deadwood, Six Feet Under ve The Wire gibi birçok diziyi lisanslamıştı. Ancak, Netflix ile yapılacak olan bu işbirliği, türünün ilk örneği olacağı için daha da önemli.

Netflix ve HBO/Warner Bros. Discovery tarafından bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu anlaşmanın sadece ABD ile sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Türkiye’deki çoğu HBO dizisinin yayın hakları BluTV’de bulunuyor. Game of Thrones’un öncesini anlatan House of the Dragon ise TOD (eski adıyla beIN CONNECT) platformunda yer alıyor.