Birçoğumuz gelecekte geçen bilim kurgu filmlerinde insanların taktığı akıllı gözlük benzeri cihazların çevredeki insanları ve nesneleri tanıyan bir özellikle geldiğiniz görmüşüzdür. Bu filmlerde akıllı gözlükler bir nesneyi algıladığında saniyeler içerisinde onun hakkındaki bilgileri kullanıcılara gösterebilmesiyle dikkat çeker. Apple’ın yeni karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro tam da buna benzer bir özellikle geliyor!

Vision Pro Çevresini Tanıyabilecek!

Apple Vision Pro kulaklığın visionOS işletim sistemi, iPhone ve iPad’deki Görsel Arama özelliğine benzeyen “Görsel Arama” adlı bir özellik içeriyor.

Görsel Arama ile kullanıcılar Vision Pro kulaklığı kullanarak bir öğe hakkında bilgi alabilir, çevrelerindeki metinleri algılayabilir ve bunlarla etkileşime girebilir, gerçek dünyadan basılı metinleri kopyalayıp uygulamalara yapıştırabilir ve 17 farklı dil arasında metin çevirisi yapabilir. Sunulan özellikler bunlarla da sınırlı değil, visionOS kullanıma sunulduğunda çok daha fazlasını görebiliriz.

İletişim bilgileri, web sayfaları ve birim dönüşümleri ve benzeri bilgileri içeren gerçek dünya metinleri visionOS’ta harekete geçirilebilir. Örneğin, basılı bir broşürde bir web sitesi bağlantısı varsa, Vision Pro ile bağlantıyı tarayabilir ve web sitesini görüntülemek için bir Safari penceresi açabilirsiniz. Ya da yabancı bir döviz kurunu anlık olarak kendi ülkenizin para birimiyle görüntüleyebilirsiniz.

Gerçek zamanlı metin çevirisi, seyahat ederken ve gerçek dünyada gördüklerinizi hızlı bir şekilde çevirmek isteyebileceğiniz diğer durumlarda da faydalı olacaktır. Apple Vision Pro kulaklık, iPhone’un fotoğraflardaki metni algılayıp etkileşime izin vermesine benzer şekilde, metin ve belgeleri otomatik olarak algılayabilecek.

Görsel Arama işlevi bir yazılım araştırmacısı tarafından visionOS’ta bulundu. Apple yazılımın ilk sürümünü bugün erken saatlerde yayınladığı için visionOS’a şu anda en son Xcode beta üzerinden erişilebiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vision Pro başka ne yeteneklere sahip olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!