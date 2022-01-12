Pokémon Go: Polis, Soyguncular Yerine Snorlax’ı Kovaladığı İçin Kovuldu

Mahkeme belgelerine göre, iki Los Angeles polis memuru, hırsızları kovalamak yerine Pokémon’u kovaladıkları için kovuldu.

İkili, bir mağaza soygununa müdahale etmeleri için bir telsiz çağrısı geldiğinde yakına park etti. Ancak araç içi kamera görüntülerinin gözden geçirilmesi, Pokémon Go oynadıklarını ve destek sağlamak yerine yakındaki bir Snorlax’ı -nispeten nadir bir Pokémon- takip etmeyi seçtiklerini gösterdi.

İkili, oyunu oynadıklarını reddetti, ancak bir soruşturmanın ardından görevden alındılar.

Sanal yaratıklar

Davanın ayrıntıları, Axios tarafından reddedilen temyiz başvurularıyla ilgili en son belgelerin bulunmasıyla ortaya çıktı. Belgeler, yedekleme için bir telsiz çağrısını görmezden geldikten sonra, “yaklaşık 20 dakika boyunca, dilekçe sahiplerini, sanal yaratıkların görünüşte cep telefonlarında göründüğü farklı yerlere giderken Pokémon’u tartışırken yakaladı” diyor.

Louis Lozano ve Eric Mitchell, 15 Nisan 2017’de Macy’s mağazası soyulduğunda devriyedeydiler. Mahkeme belgelerine göre, aramayı duyan başka bir polis memuru, Capt Davenport dükkânı ve yakındaki bir sokağa park etmiş başka bir polis arabasını görebiliyordu.

Yakındaki memurlar çağrıya cevap vermedi, bu yüzden Capt Davenport bunu kendisi yaptı – ve diğer polis arabasının sokaktan aşağı indiğini ve bölgeyi terk ettiğini gördü. İki memur daha sonra, destek sağlamak için kendileriyle iletişime geçmeye çalışan bir çavuşa telsizi duymadıklarını söyledi.

Ancak araç içi kamera görüntüleri, aramayı tartıştıklarını ve yanıt vermemeye karar verdiklerini ortaya koydu. Bunun yerine, beş dakika sonra Pokémon’u yakalamaktan bahsettikleri duyuldu.

Belgeler, “Memur Mitchell, Lozano’yu ‘Snorlax az önce 46. cadde ve Leimert’te ortaya çıktığı’ konusunda uyardı” diyor.

İkili daha sonra 20 dakikalık bir oyun oturumu ve tartışmaya başlamak için bu yönde ayrıldı. Snorlax’ın başarılı bir şekilde ele geçirilmesinden ve Togetic -başka bir Pokémon- ile savaşın ne kadar zor olduğundan bahsettikleri duyulabiliyordu.

Memur Mitchell, “Millet çok kıskanacak” dedi.

‘Ekstra devriye’

Her iki memur da görev başında oyun oynadığını reddetti ve soruşturmayı yürüten dedektif Memur Mitchell’in “puanları hakkında övünen” diğer oyunculardan oluşan bir metin grubundan yüksek sesle okuduğunu söyledi.

Mahkeme belgelerine göre, “Det McClanahan, dilekçe verenlerin dürüst olmadığını belirledi”.

Mahkemeye göre, “davacılar, Snorlax’ı aramak için gittiği alandan hızlıca ayrıldıklarını kabul ettiler, ancak bunu hem ‘ekstra devriyenin bir parçası olarak’ hem de ‘bu efsanevi yaratığı kovalamak’ için yaptıklarında ısrar ettiler”.

Temsilcileri, araç içi kayıtların özel konuşmaları kaydetmek için kullanılmaması gerektiğini ve kanıt olarak kullanılmaması gerektiğini savundular – ancak bu reddedildi. İkili daha sonra davalarının reddedildiği mahkemeye gitti. Temyiz mahkemesi de, iki eski memurun haklarının ihlal edilmediğini söyleyerek davayı reddetti.