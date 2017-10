Pokemon GO, Pokestops’ları Kenar Mahallelerinden Kaldırmaya Başladı

Gerçekleşen çoğu kötü olaydan sonra, Pokemon GO sonunda önlem almaya başlıyor gibi.

İlk çıkış yaptığında dünya genelinde yeni bir akım başlatarak popülerliğini büyük bir hızla kazanan Pokemon GO, popülerliğini bir o kadar hızlı bir şekilde kaybetti. Oyuna pek yenilik getiremeyen geliştiricileri yeterince sorun yaşıyorken, bir de için işine Pokemon GO’nun yol açtığı düşünülen bir çok ölüm ve kazadan sonra, sonunda Pokemon GO geliştiricileri bir önlem alma hazırlığına geçti.

Pokemon GO geçmişten bugüne, kullanıcılarına hep yeni Pokestops’lar vermeye devam etti. Fakat son zamanlarda gerçekleşen çoğu kötü olaylardan sonra Pokemon GO geliştiricisi Niantic, Pokestops’ları eklemekten çok kaldırmaya başladı. 11 Ekim’de Pokestops’ları kırsal alanlardan ve kenar mahallelerinden kaldırmaya başlayan Pokemon GO, kullanıcılarını bir hayli sinirlendirerek büyük bir tartışma konusu yarattı. Hayranlar şu anda birbirlerini kaldırılmış PokeStops’u Niantic’e rapor etmeye teşvik ediyor.