Xiaomi bünyesinde ilk olarak Pocophone F1 ile başlayan POCO macerası, 3 senedir bağımsız bir firma olarak devam ediyor. POCO’nun 5. yılına özel olarak hazırlanan POCO Karnavalı’nda ise POCO F5 ve F5 Pro başta olmak üzere çeşitli indirimler tüketicileri bekliyor.

POCO Karnavalı indirimlerine göz atmak için; https://event.mi.com/tr/sales2023/pocofive/

POCO Tarihi

POCO markası Xiaomi Corporation’dan doğan 24 Kasım 2020’den bu yana bağımsız bir marka olarak dikkat çekiyor. İlk olarak 17 Ocak 2020’de POCO India olarak başlayan macera, şu an itibarıyla POCO, üç yıl içinde 35’ten fazla küresel pazara girmesiyle sonuçlandı. 2020’de marka, dünya çapında 9 milyondan fazla POCO telefonu sevk etmeyi başardı.

Herkese POCO markasını hemen ezberleten İlk ürün Ağustos 2018’de Pocophone F1 adıyla piyasaya sürülmüştü. Bu cihaz, sevildiğini toplamda 2,2 milyondan fazla gönderiye ulaşan inanılmaz performansı sayesinde markanın teknoloji meraklıları ve medya arasındaki popülaritesini hızla artırdı.

Şu anda POCO’nun bağımsız bir ürün, satış ve pazarlama ekibi var ve üretim ve satış sonrasında Xiaomi’nin kaynaklarını paylaşıyor.

POCO Karnavalı Başladı!

Şimdi ise POCO’nun 5. yılına özel piyasadaki güncel POCO markalı telefonlarda ve bazı diğer Xiaomi ürünlerinde çeşitli indirimlerin ve hediyelerin olduğu POCO Karnavalı başladı!

15-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen kampanya döneminde POCO F5 Pro 12 GB bellek ve 512 GB depolama alanı versiyonu Xiaomi Airfryer 4L hediyesiyle beraber özel fiyata satılıyor.

Bunun yanı sıra POCO F5, POCO X5 5G, POCO X5 Pro ve POCO F4 modellerinde de indirimler yer alıyor.

Tabii POCO Karnavalı sadece bu ürünler ile de sınırlı değil. Xiaomi’nin yeni Airfryer modelleri, Xiaomi Smart Band 7, Redmi Buds 3 ve birçok ekosistem ürünlerinde de çeşitli indirimler devam ediyor.

Eger siz de POCO Karnavalı’nda kampanyalı ürünlerden faydalanmak isterseniz buradaki bağlantıdan detaylara göz atabilirsiniz.