Mobil teknoloji dünyasında performans odaklı cihazlarıyla bilinen marka, en yeni amiral gemisi serisini ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturdu. Kısa bir süre önce küresel duyurusu yapılan POCO X8 Pro ve serinin en tepe modeli olan POCO X8 Pro Max, üst düzey donanım bileşenleriyle raflardaki yerini aldı. Özellikle mobil oyuncular ve yüksek güç arayan kullanıcılar için tasarlanan bu cihazlar, pazarın dinamiklerini değiştirecek gibi duruyor. Peki, güçlü işlemcileri ve devasa bataryalarıyla dikkat çeken POCO X8 Pro ailesi kullanıcılara tam olarak neler vadediyor?

POCO X8 Pro Max özellikleri sınırları zorluyor

Serinin en iddialı oyuncusu olan POCO X8 Pro Max, gücünü MediaTek’in en yeni nesil amiral gemisi yongası olan Dimensity 9500s platformundan alıyor. Üç nanometre üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, yüksek performans sunarken aynı zamanda enerji verimliliğini maksimum seviyede tutuyor.

Bu sayede uzun süreli oyun seanslarında bile cihazın daha az ısınmasını ve pilin daha yavaş tükenmesini sağlıyor. Metal çerçeve ve fiberglas arka yüzeye sahip olan telefon, donanım tabanlı ışın izleme teknolojisiyle mobil oyunlardaki grafik kalitesini konsol seviyesine yaklaştırıyor.

Ekran: 6.83 inç boyutunda, 3500 nit tepe parlaklığı sunan, 3840Hz PWM karartma destekli üst seviye M10 panel.

İşlemci: 3nm teknolojisiyle üretilen, 3.73 GHz hızına ulaşabilen MediaTek Dimensity 9500s.

3nm teknolojisiyle üretilen, 3.73 GHz hızına ulaşabilen MediaTek Dimensity 9500s. RAM ve Depolama: LPDDR5X 9600Mbps bellek mimarisi ve ultra hızlı UFS 4.1 depolama birimi.

Kamera Sistemi: Light Fusion 600 sensörlü 50 MP ana kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ön kamera.

Light Fusion 600 sensörlü 50 MP ana kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ön kamera. Batarya ve Şarj: İki güne varan kullanım süresi sunan 8500 mAh devasa batarya, 100W HyperCharge ve 27W ters şarj desteği.

Dayanıklılık: Corning Gorilla Glass 7i koruma camı, IP69K seviyesine kadar su ile toza karşı tam direnç ve 5 yıldızlı SGS düşme sertifikası.

Corning Gorilla Glass 7i koruma camı, IP69K seviyesine kadar su ile toza karşı tam direnç ve 5 yıldızlı SGS düşme sertifikası. Ekstra Donanımlar: 5800 mm² sıvı soğutma alanı, ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu ve Dolby Atmos destekli simetrik çift hoparlör.

Daha kompakt bir canavar: POCO X8 Pro özellikleri

Ailenin standart modeli konumundaki POCO X8 Pro, abisine kıyasla biraz daha kompakt bir yapıda ancak gücünden ödün vermiyor. Cihazın kalbinde yer alan Dimensity 8500-Ultra işlemcisi, bir önceki nesle oranla grafik tarafında ciddi bir sıçrama yaşatıyor.

Görünen o ki mühendisler, 5300 milimetrekarelik çift katmanlı soğutma sistemiyle cihazın ağır yükler altında bile stabil çalışmasını garanti altına almış. İnce çerçeveleriyle görsel bir şölen sunan model, arka bölümdeki yarış pisti esintili dinamik RGB aydınlatmasıyla oyuncu kimliğini dışa vuruyor.

Ekran: 6.59 inç büyüklüğünde, ışık verimliliği artırılmış M10 panel, 3500 nit parlaklık ve göz sağlığı odaklı karartma teknolojileri.

İşlemci: Yüksek verimlilik odaklı MediaTek Dimensity 8500-Ultra yonga seti.

Yüksek verimlilik odaklı MediaTek Dimensity 8500-Ultra yonga seti. Kamera Sistemi: Sony IMX882 sensöründen güç alan 50 MP ana lens ve yapay zeka destekli 20 MP ön kamera.

Batarya ve Şarj: Silikon-karbon teknolojisine sahip 6500 mAh kapasiteli pil, 100W hızlı şarj ve 27W ters şarj yeteneği.

Silikon-karbon teknolojisine sahip 6500 mAh kapasiteli pil, 100W hızlı şarj ve 27W ters şarj yeteneği. Dayanıklılık: Tıpkı tepe modeldeki gibi Gorilla Glass 7i cam ile IP69K sertifikalı üstün yalıtım yapısı.

Dayanıklılık: Tıpkı tepe modeldeki gibi Gorilla Glass 7i cam ile IP69K sertifikalı üstün yalıtım yapısı.
Yazılım ve Yapay Zeka: Kare düşüşlerini engelleyen WildBoost optimizasyonu ve gelişmiş yapay zeka görüntü düzenleme asistanı.

POCO X8 Pro ve POCO X8 Pro Max fiyatları açıklandı

POCO X8 Pro (8 GB RAM + 256 GB Depolama): 28.999 TL

POCO X8 Pro (12 GB RAM + 512 GB Depolama): 36.999 TL

POCO X8 Pro Iron Man Edition (12 GB RAM + 512 GB Depolama): 36.999 TL

POCO X8 Pro Max (12 GB RAM + 256 GB Depolama): 38.999 TL

POCO X8 Pro Max (12 GB RAM + 512 GB Depolama): 42.999 TL

Türkiye pazarındaki kullanıcılarla 7 Nisan tarihi itibarıyla buluşan serinin fiyatlandırma politikası, sunduğu teknik kapasite göz önüne alındığında oldukça rekabetçi bir çizgide ilerliyor. Özellikle POCO X8 Pro Max modelinin barındırdığı devasa batarya ve üst düzey işlemci düşünüldüğünde, markanın premium segmentteki fiyat-performans dengesini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz.

Ayrıca marka, lansman dönemine özel olarak kullanıcılarına 500 TL değerinde indirim kuponu, iki aylık ücretsiz YouTube Premium üyeliği ve mevcut telefonunu yenilemek isteyenler için 4000 TL’ye varan takas desteği gibi önemli kampanyalar da sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Mesajlar sizlere ömür! İşte kapanacağı tarih!

