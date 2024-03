Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu Poco X6 Neo üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco X6 Neo ekran özellikleri açıklandı. Detaylara bakalım.

Poco X6 Neo ekran özellikleri lansmandan önce resmi olarak açıklandı. Poco X6 Neo ekranı 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. 1000 nite kadar parlaklık sunabilen bu ekran AMOLED bir ekran paneline sahip olacak. Poco X6 Neo ekranı Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Poco X6 Neo bundan önce Geekbench testinde görüntülenmişti. Akıllı telefon Geekbench testinde tekli çekirdek testinden 778, çoklu çekirdek testinden ise 2123 puan almıştı. 2312FRAFDI model numarasında sahip olan akıllı telefon Geekbench testine göre 12 GB RAM’e sahip olacak.

Sızıntıya göre Poco X6 Neo, kaputun altında MediaTek Dimensity 6080 yonga setine sahip olacak. Akıllı telefon kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1 ile birlikte çıkacak.

Kamera tarafında ise Poco X6 Neo, 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya bir tane de yardımcı kamera eşlik edecek.

Poco X6 Neo tanıtım tarihi, Poco Hindistan tarafından X üzerinden resmi olarak açıklandı. Resmi açıklamaya göre Poco X6 Neo tanıtımı Hindistan saati ile 13 Mart saat 12’de yapılacak. Bizim saatimize göre ise tanıtım 13 Mart 9.30’da yapılacak.

