Xiaomi’nin bağımsız markası olan POCO, POCO X5 ve X5 Pro serilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgiler telefonların 6 Şubat’ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Lansman öncesinde, her iki cihazın özellikleri Avrupa’daki bir perakendeci tarafından tam olarak açıklandı.

POCO X5 ve X5 Pro’nun özellikleri Bulgar perakendeci CityTel‘in web sitesinde listelendi. Perakendecilerdeki listeler, iki akıllı telefonun özelliklerini ortaya koyuyor. Gelin telefonların özelliklerine yakından bir göz atalım.

POCO X5, 120 Hz yenileme hızlı 6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1800 çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak. Telefon Redmi Note 12 5G’ye dayanacak. Ancak Snapdragon 4 Gen 1’i daha güçlü olan Snapdragon 695 için terk edecek. Bilmeyenleriniz için Snapdragon 695 daha eski olmasına rağmen, aslında Snapdragon 4 Gen 1’den daha hızlıdır. Bu, geçen yılki POCO X4 Pro’nun içindeki aynı yonga seti. Yani, bu yıl kullanıcılar aynı performansı daha düşük bir fiyata alacaklar.

POCO X5, gücünü 33W hızlı şarj ile 5.000 mAh pilden alacak. Kamera açısından cihazda 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş sensör ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak. Selfie’ler için cihaz 13 MP‘lik bir kamera ile gelecek.

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Telefon IP54 derecesine sahip ve toza ve sıçramaya dayanıklı olacak. Telefon Siyah, Mavi ve Yeşil renk seçenekleriyle satılacak.

POCO X5 Pro ise performans açısından daha iyi olacak. Bu telefonda ekran yine aynı kalacak ancak kaputun altında Snapdragon 778G yonga setini göreceğiz. POCO X5 Pro, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Telefonda 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 Megapiksel derinlik sensörü bulunaca. Telefon selfieler için için 16 Megapiksel kamera ile birlikte gelecek. Telefon, gücünü 67W hızlı şarj ile 5.000 mAh bataryadan alacak. Pro model ise siyah, Mavi ve Poco Sarısı renklerde satılacak.