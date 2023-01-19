Çinli akıllı telefon üreticisi POCO, geçtiğimiz yılda olduğu gibi 2023 senesine de hızlı bir başlangıç yapma peşinde. Şirketin uzun bir süredir gündemi meşgul eden yeni serisi POCO X5, kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Sızdırılan özellikleri ve canlı görüntüleri ile kendini gösteren yeni cihazlar, çok yakında piyasaya sürülecek. Dev firma şimdiden yeni ürünler için ünlü alışveriş siteleri ile anlaştı.

Uzun bir süredir teknoloji haberlerine konu olan seri, ilerleyen günlerde internet üzerinden satın alınabilir hale gelecek. Küresel pazarda piyasaya sürülecek yeni POCO X5 serisi için açılan bir reklam sayfası şu an aktif olarak AliExpress’te mevcut. Çoğu kişiye göre Şirket, yeni telefonlar için düzenleyeceği bir hayran etkinliğinden birkaç gün sonra seriyi siparişe açık hale getirecek.

İçindekiler AliExpress POCO X5 için Reklam Sayfası Hazırladı

AliExpress POCO X5 için Reklam Sayfası Hazırladı

Birkaç haftadır muhtemel özellikleri ve sızdırılan canlı görüntüleri sebebi ile internette bolca konuşulan POCO X5 ve X5 Pro, Aliexpress mağazası üzerinden satın alınmak için hazırlanıyor. Popüler alışveriş sitesinin yayınladığı posterlere göre yakında çıkacak olan seri 22 Ocak’ta özel bir lansmanla Hindistan’da tanıtılacak. Çoğu analiste göre etkinlik günü ile telefonun siparişe açılış tarihi birbirine çok yakın olacak.

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Her ne kadar poster, yeni cihazlar için bir çağrıda bulunsa da özellikleri ve tasarımı hakkında bir bilgi vermiyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda sızdırılan canlı görüntüleri ve özellikleri sayesinde yeni akıllı telefonlar hakkında birçok fikre sahibiz. Raporlar, Poco X5 5G’nin Redmi Note 12 5G’ye oldukça benzeyeceğini ortaya koysa da cihaz söz konusu telefondan tasarım ve işlemci tarafında farklı olacak. Yeni ürün gücünü Snapdragon 695 yongasına borçlu olacak. Bununla beraber Note 12’ye kıyasla farklı bir arka panele ev sahipliği yapacak.