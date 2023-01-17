Geçtiğimiz yıl Xiaomi’nin alt markası olan Poco, Poco F4 isimli rekabetçi akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Aradan bir yıl geçtikten sonra Poco şimdi de Poco F5 isimli akıllı telefonunu global pazara sürmeye çalışıyor. Ünlü sızıntıcı Mukul Sharma, POCO F5 5G’nin seri üretiminin birçok Avrupa ve Asya ülkesinde başladığını söylüyor. Bu, telefonun bir veya iki ay içinde çeşitli pazarlarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Sharma, Poco F5’in F5’in TUV Rheinland sertifikasını aldığını da söyledi.

Bazı kaynaklar Poco F5’in yeniden markalanmış Redmi K60 olduğunu söylüyor. Öyle olduğunu farz edersek Poco F5’in 6.67 inçlik bir ekranla birlikte geleceğini söyleyebiliriz. Poco F5; 1400 nit tepe parlaklık, 68,7 milyar renk, P3 renk gamı ​​ve 1920Hz PWM yüksek frekanslı karartma gibi özellikleri de destekleyecek.

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Donanım tarafında ise akıllı telefon Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj ve 30W kablosuz şarjı destekleyen 5500 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kameralara gelecek olursak Poco F5 60 MP çözünürlükte OIS destekli bir ana kamera ile birlikte gelecek. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte 2 MP makro kamera eşlik edecek.

Poco F5 kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile birlikte çıkacak. Türkiye pazarına da gelmesi beklenen bu telefon 2023’ün gizli silahı olacak gibi görünüyor.