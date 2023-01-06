POCO’nun yeni canavarı Poco X5 Pro kendini göstermeye başladı. Redmi Note 12 Pro Speed Edition’ın yeniden markalandırılmışı olacak.
Xiaomi’nin bağımsız markası olan POCO, Redmi’den ilham almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin’de duyurulan Redmi Note 12 Pro Speed Edition modelinin yeniden markalandırılmış hali olan POCO X5 Pro hakkında bugün bilgiler geldi. Bu hız canavarı telefonun Ocak ayı sonunda küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
POCO’nun yeni telefonu 108 megapiksel kamera, 120 Hz tazelemeli OLED ekran ile gelecek. Yonga seti tarafında ise Snapdragon 778G‘yi göreceğiz. Ancak bu telefonun Remdi Note 12 Pro Speed Edition’dan farklı olması bekleniyor. RAM tarafında ise telefonun 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM’li sürümlerinin olması bekleniyor.
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POCO’nun son dönemde Avrupa pazarında Redmi’yi kopyalamaktan öte işler yapmak istediği açıkça görünüyor. Bu yüzden firma telefonuna yeni bir takım özellikler ekleyebilir. Bunlar donanımın yanı sıra yazılısal da olabilir. Türkiye pazarına da gelecek olan telefon fiyat/performans noktasında orta segmenti iyice karıştıracak gibi görünüyor.
İçindekiler
POCO X5 Pro özellikleri
- 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli OLED ekran
- Sekiz Çekirdekli (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU) Snapdragon 778G 6nm Mobil Platform
- Adreno 642L GPU
- 6GB / 8GB / 12 GB LPDDR4X RAM
- 128GB / 256GB UFS 2.2 dahili depolama
- Android 13 işletim sisemi
- Çift SIM (nano + nano)
- 1/1.52′′ Samsung HM2 sensörlü 108MP arka kamera, f/1.89 diyafram açıklığı, 8MP 120 ° ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığı, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera
- 16MP ön kamera
- Boyutlar: 162.91×76.03×7.9mm
- Ağırlık: 181g
- 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- 67W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya