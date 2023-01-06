Redmi’nin yeni uygun fiyata telefonu Redmi 12C hakkında yeni bilgiler geldi. Telefon ekstra RAM özelliğini de destekleyecek.

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi geçtiğimiz haftalarda karşımıza 100 dolarlık telefonu Redmi 12C ile çıkmıştı. Şimdilik sadece Çin pazarında satılacak olan bu telefonun yeni özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi’nin Halkla İlişkiler Müdürü Zhang Yu, geçen hafta Çin’de satışa sunulan Redmi 12C’nin bir başka özelliğini gösterdi.

Zhang Yu yaptığı paylaşım ile telefonun RAM genişletme teknolojisini desteklediğini söyledi. 4 GB RAM’li sürümde, fotoğrafta gösterildiği gibi RAM miktarı 500 MB, 1 GB veya 2 GB artırılabiliyor. Bu teknoloji sayesinde giriş segmenti Android telefonlar bile akıcı bir deneyim sunabilecek. Ayrıca Zhang Yu, Redmi 12C’nin yetenekler ve özellikler açısından iki kat daha pahalı modellerden daha düşük olmadığını söyledi.

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Redmi 12C’nin özelliklerinden bahsetmek gerekirse telefonda; 6.71 inç büyülüğünde 1650 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Telefonun kalbinde ise MediaTek Helio G85 yonga setini görüyoruz. 4 LPDDR4x RAM ve 32 GB eMMC 5.1 depolama ile gelen telefonda çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve GNSS’nin yanı sıra 3,5 mm kulaklık jakı ve bir hafıza kartı yuvası da yer alıyor.

Redmi’nin bu yılki peynir ekmek gibi satacak telefonu olması beklenen Redmi 12C’nin 2023’ün ilk çeyreğinde Avrupa pazarına da geleceği söyleniyor. Ülkemizde de satışa sunulmasını umduğumuz bu telefon fiyat/performans noktasında gerçekten de söylendiği gibi yıla damgasını vurabilir.