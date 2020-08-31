POCO X3 Snapdragon 732G kullanan ilk cihaz olacak!

POCO X3, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefon, Qualcomm yapımı yeni Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alacak.

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Snapdragon 732G kullanacak ilk akıllı telefon, POCO X3!

Akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürünleri ile kullanıcılarını karşılayan ve övgüler alan POCO, yeni cihazı X3 ile birlikte yine en iyi yaptığı işi devam ettirmek istiyor. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci belli oldu. Qualcomm firmasının yeni tanıtımını yaptığı Snapdragon 732G işlemcisi, ilk kez bu cihaz ile karşımıza çıkacak. POCO Global yetkilisi Sam Jiang yaptığı açıklama ile birlikte gelişmeyi hayranlarına duyurdu. Snapdragon 732G özellik olarak 5G‘ye sahip olmazken, bir önceki nesle göre %15 daha performanslı olarak bizleri karşılıyor.

Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan POCO X3 modelinin, 6.62 inç boyutunda delikli Full HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Yine tasarım detaylarına göre bir adet ön kamera ve dört adet arka kamera dikkat çekerken, arka ana kameranın 64 MP değerinde olacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye’de satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 8 Eylül tarihinde tanıtılabilir. Cihazın siyah, sarı, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip olacağı belirtilirken, 250 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım POCO, yeni cihazı ile birlikte popülaritesini korumayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.