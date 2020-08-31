Akıllı Telefonlar
POCO X3 Snapdragon 732G kullanan ilk cihaz olacak!
POCO X3, yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefon, Qualcomm yapımı yeni Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alacak.
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Snapdragon 732G kullanacak ilk akıllı telefon, POCO X3!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürünleri ile kullanıcılarını karşılayan ve övgüler alan POCO, yeni cihazı X3 ile birlikte yine en iyi yaptığı işi devam ettirmek istiyor. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun kullanacağı işlemci belli oldu. Qualcomm firmasının yeni tanıtımını yaptığı Snapdragon 732G işlemcisi, ilk kez bu cihaz ile karşımıza çıkacak. POCO Global yetkilisi Sam Jiang yaptığı açıklama ile birlikte gelişmeyi hayranlarına duyurdu. Snapdragon 732G özellik olarak 5G‘ye sahip olmazken, bir önceki nesle göre %15 daha performanslı olarak bizleri karşılıyor.
Geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ortaya çıkan POCO X3 modelinin, 6.62 inç boyutunda delikli Full HD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Yine tasarım detaylarına göre bir adet ön kamera ve dört adet arka kamera dikkat çekerken, arka ana kameranın 64 MP değerinde olacağı gelen bilgiler arasında. Türkiye’de satışa çıkmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 8 Eylül tarihinde tanıtılabilir. Cihazın siyah, sarı, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip olacağı belirtilirken, 250 dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bakalım POCO, yeni cihazı ile birlikte popülaritesini korumayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 732G duyuruldu!
Qualcomm, orta-üst seviye akıllı telefonlara güç verecek yeni işlemci modeli Snapdragon 732G’yi resmi olarak duyurdu. Pek yakında telefonlarda görmeye başlayacağımız Qualcomm Snapdragon 732G, ilk olarak sürpriz bir cihaza güç verecek!
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Qualcomm Snapdragon 732G tanıtıldı: Hız aşırtma ve güçlü GPU!
Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 732G, yapı olarak serinin bir önceki modeli Snapdragon 730G’yi baz alıyor. 8 nm mimaride üretilen işlemcinin iki performans çekirdeğini 2.3 GHz değerinde çalışan Kryo 470 oluşturuyor. Kalan 6 adet çekirdeği ise 1.8 GHz’lik Kryo 470 oluşturuyor. GPU tarafında ise Adreno 618 yerini korurken, hız aşırtma çalışması sayesinde %15’lik bir güç avantajı elde edilmiş.
İşlemcideki diğer özellikleri ise Qualcomm Snapdragon 730G ile tamamen aynı. Qualcomm Snapdragon X15 LTE modem taşıyan işlemcide 5G desteği bulunmuyor. Bunun dışında WiFi 6, Bluetooth 5.1, aptX Adaptive ve TrueWireless Stereo Plus desteği de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 732G, şarj tarafında Qualcomm QuickCharge 4+ ile yüksek hızlı şarj işlemi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Vulkan 1.1 desteğiyle güçlendirilen Snapdragon Elite Gaming platformu da işlemciye oyun odaklı yetenekler kazandırıyor.
Snapdragon 732G, bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren markaların kullanımına sunulacak. Orta-üst seviyede rekabetçi bir paket oluşturması beklenen işlemciyi ilk kullanacak markanın ise POCO olduğu açıklandı. Eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa 7 Eylül’de tanıtılacak olan POCO X3 modeli, yeni yonga setini kullanan ilk akıllı telefon modeli olacak.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11 ve Hongmeng OS, Eylül ayında ortaya çıkacak!
Huawei‘nin resmi web sitesine göre, Huawei Geliştirici Konferansı (HDC 2020) bu yıl 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Konferans, Songshan Gölü‘nün çevresinde yapılacak. Burada Huawei’nin HMS Core 5.0, HarmonyOS ve EMUI 11‘i ile ilgili tüm gelişmeleri öğreneceğiz.
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EMUI 11 ve HarmonyOS hakkında neler anlatılacak?
Huawei‘nin CEO’su Richard Yu, iş geliştirme ve yazılım başkanı Wan Chenglu ve bulut hizmetleri başkanı Zhang Pingan konferansta konuşmacı olacak. Bunun haricinde şirkette çalışan özel konuklar da yazılımlarla ilgili detaylı bilgiler verecekler. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler, HarmonyOS 2.0‘ın yakında geleceğini ve yeni saat, bilgisayar ve tabletlerde kullanılacağını öngörüyordu. Yu Chengdong dün verdiği röportajda akıllı telefonlarda HarmonyOS’un bu sene kullanılmayacağını açıkladı. Fakat bu yazılımı gelecek sene Huawei cihazlarda görmeye başlayacağız gibi duruyor.
Bu yılın Haziran ayında Huawei, HMS Core 5.0‘ı yayınlamıştı. Yeni yazılım desteği ile birlikte ses, video, görüntü, grafik motoru ve artırılmış gerçeklik motorunda iyileştirmeler yapıldı. Gelecek versiyonlarda ne gibi yenilik ve iyileştirmeler yapılacağını da HDC 2020’de göreceğiz. EMUI 10.1, 30’dan fazla Huawei akıllı telefon ve tablet modeline güncelleme için hazır hale geldi. Yeni arayüzün ise tahmini olarak 250 milyon kullanıcıya ulaşması bekleniyor.
Google, Android 11 işletim sisteminin son halini Eylül ayında yayınlayacak. Şu an geliştirilen EMUI 11 de Android 11 temeline dayanacak. Mate 40 serisi EMUI 11‘i kullanacak ilk telefon serisi olacak. Eylül ayının ortalarında konuyla ilgili daha net bilgiler ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Realme, yılda 100 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor!
Realme CEO‘su, Weibo profilinde resimli bir mektup paylaştı. Markanın son iki yılda elde ettiği başarıları burada kullanıcılara gösterdi. Mektupta şirket yöneticisi, Realme’nin art arda dört çeyrekte en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olduğunu belirtti. Bunun dışında şirket, son çeyrekte pazar payı olarak dünya genelinde 7. sırada yerini aldı.
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Realme hakkındaki beklentiler karşılandı mı?
Sky Li, Realme kurulduğunda insanların bu markanın piyasada kalıp kalmayacağı hakkındaki endişelerini belirtti. Fakat şu an şirket, akıllı telefon sahnesindeki en önemli aktörlerden biri haline geldi. Sky‘a göre şirket beklenenin üzerinde bir performans ile yerini kanıtladı. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içerisinde Realme’nin bir akıllı telefon üreticisinden daha fazlası olacağını açıkladı. Şirketin sadece bir akıllı telefon üreticisi değil, “yaşam tarzı” haline geleceğini belirtti. Firma bu yıl akıllı saat, televizyon ve TWS kulaklıkları ile birlikte pazarda daha çok ürüne yer vermeye başladı.
Şirket yöneticisi, şirketin neredeyse tüm bölgelerde lider oyuncu konumunda olmasını istiyor. Paylaşılan listede Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Çin ve Rusya yer alıyor. Son olarak Sky Li, markanın yılda 100 milyondan fazla akıllı telefon satmasını bekliyor. Şirket eğer bu eşiği geçerse ana akım markaların arasında yer alabilir. Firma, 1 Eylül’de 5G bağlantısına sahip Realme X7 serisi ile 5G destekli telefonlarını arttırmayı planlıyor.