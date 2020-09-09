Poco X3 NFC 30 Dakikada 10.000 adet satıldı!

Poco’nun yeni telefonu, X3 NFC ciddi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Tanıttığı fiyat performans telefonlarıyla bilinen, Xiaomi bünyesindeki Poco, sunduğu özelliklere göre uygun fiyatlı yeni telefonuyla iyi bir satış başarısı gerçekleştirdi. Telefon Aliexpress’te satışa çıkışından itibaren 30 dakikada 10 bin adetten fazla sattı.

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x3 NFC neler sunuyor?

Fiyat performans konusunda iyi işler başaran X3 NFC gücünü Qualcomm’un merak edilen yeni çipseti Snapdragon 732G’den alıyor. Bunun yanında 5160mAh boyutunda büyük bir bataryayla birlikte geliyor ve 33W hızlı şarj teknolojisi destekliyor. Bu özelliklerin yanında 269 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu durum göz önüne alındığında satış başarısı şaşırtıcı değil. Aliexpress üzerinden satışa çıkan telefon, yarım saat içinde 10 bin adet barajını devirmeyi başardı. Xiaomi’nin kendi resmi sitesi, Amazon, Banggood, Gearbest gibi platformlar üzerinden de satılan telefonun, bu platformlarda kaç adet sattığı konusunda ise bir bilgi henüz yok.

Poco X3 NFC, arka tarafta Sony IMX682 sensörlü 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunan f/2.2 diyafram aralığı sunan 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve derinlik algılayıcı sensör olarak sıralanıyor. Poco, kamera tarafında iddialı bir gece modu, ShootSteady ve Skyscaping 3.0 gibi teknolojileri kullanıcılara sunacak. Cihazın çift stereo hoparlörü bulunuyor ve şirket bu alanda oldukça iddialı olduğunu belirtiyor. X3 NFC, adında da belirtildiği üzere NFC desteğine sahip. Bunun haricinde Bluetooth 5.1 ve çift SIM desteği cihazda bulunuyor. Telefonun IP53 sertifikası ve Gorilla Glass 5 koruması mevcut. Ayrıca 6.67 inç boyutunda 120 Hz Full HD+ ekrana ve LiquidCool Technology 1.0 Plus‘a sahip.