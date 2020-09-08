Şimdi de POCO M2 resmi olarak duyuruldu!

Dün tanıtılan POCO X3 NFC, sunduğu özelliklere kıyasla uygun fiyat etiketi sayesinde dikkatleri üzerine toplamıştı. Marka şimdi de POCO M2 adlı yeni modeli sayesinde daha ucuz bir alternatif vaat ediyor!

İlginizi çekebilir: Oppo Reno 4 SE, teknik özellikleriyle görüntülendi!

reklam

POCO M2 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya ve dahası!

Hindistan’da tanıtılan POCO M2, Xiaomi’nin yakın dönemde duyurduğu Redmi 9 Prime modeliyle aynı tasarım ve özellikleri paylaşıyor. Plastik bir gövdeye sahip olan ürünün tek tasarım farkı ise arka kamera etrafındaki yuvarlak alanın bulunmaması gibi görünüyor. Ayrıca P2i su sıçramaya karşı dayanıklılık sertifikası da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Teknik detaylar tarafında ise Redmi 9 Prime’dan hatırlanacağı üzere orta seviye özellikler karşımıza çıkıyor. 6.53 inç boyutundaki Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor. Gücünü MediaTek Helio G80 işlemciden alan POCO M2’nin oyun performansı için optimize edildiği belirtiliyor. 6 GB LPDDR4x RAM ve 64/128 GB depolama alanı ise işlemciyi besliyor.

Dörtlü arka kameraya sahip olan POCO M2, 13+8+5+2 megapiksel çözünürlüklü bir paketle geliyor. Ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörleriyle donatılan kamera paketinde yapay zeka desteği unutulmamış. Ekranın damla çentik alanında ise 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. POCO Launcher (MIUI 11) arayüzlü Android 10 işletim sistemi de cihazın yazılım tarafını oluşturuyor.

15 Eylül’de satışa sunulacağı belirtilen POCO M2’nin fiyatları da belli oldu. Telefonun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 128 GB’lık sürüm ise 170 dolardan alıcı bulacak. Son olarak POCO M2’nin ülkemizde satılıp satılmayacağının henüz belli olmadığını belirtelim.