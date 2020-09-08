Akıllı Telefonlar
Şimdi de POCO M2 resmi olarak duyuruldu!
Dün tanıtılan POCO X3 NFC, sunduğu özelliklere kıyasla uygun fiyat etiketi sayesinde dikkatleri üzerine toplamıştı. Marka şimdi de POCO M2 adlı yeni modeli sayesinde daha ucuz bir alternatif vaat ediyor!
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POCO M2 tanıtıldı: Dörtlü arka kamera, 5.000 mAh batarya ve dahası!
Hindistan’da tanıtılan POCO M2, Xiaomi’nin yakın dönemde duyurduğu Redmi 9 Prime modeliyle aynı tasarım ve özellikleri paylaşıyor. Plastik bir gövdeye sahip olan ürünün tek tasarım farkı ise arka kamera etrafındaki yuvarlak alanın bulunmaması gibi görünüyor. Ayrıca P2i su sıçramaya karşı dayanıklılık sertifikası da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Teknik detaylar tarafında ise Redmi 9 Prime’dan hatırlanacağı üzere orta seviye özellikler karşımıza çıkıyor. 6.53 inç boyutundaki Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, Corning Gorilla Glass 3 kaplama ile korunuyor. Gücünü MediaTek Helio G80 işlemciden alan POCO M2’nin oyun performansı için optimize edildiği belirtiliyor. 6 GB LPDDR4x RAM ve 64/128 GB depolama alanı ise işlemciyi besliyor.
Dörtlü arka kameraya sahip olan POCO M2, 13+8+5+2 megapiksel çözünürlüklü bir paketle geliyor. Ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörleriyle donatılan kamera paketinde yapay zeka desteği unutulmamış. Ekranın damla çentik alanında ise 8 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor. POCO Launcher (MIUI 11) arayüzlü Android 10 işletim sistemi de cihazın yazılım tarafını oluşturuyor.
15 Eylül’de satışa sunulacağı belirtilen POCO M2’nin fiyatları da belli oldu. Telefonun 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 149 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 128 GB’lık sürüm ise 170 dolardan alıcı bulacak. Son olarak POCO M2’nin ülkemizde satılıp satılmayacağının henüz belli olmadığını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, çift pop-up kameranın patentini aldı!
Xiaomi genellikle fiyat/performansa yönelik akıllı telefonlarıyla ilgiyi üzerine çekerken, bazı dönemlerde ise aldığı patentler ile kullanıcıları şaşırtıyor. Markanın en son yaptığı patent başvurusu, ilginç bir çift pop-up kamera tasarımını gözler önüne seriyor.
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Xiaomi, yeni pop-up kamera tasarımıyla dikkat çekiyor!
Çin Patent Ofisi kayıtlarında ortaya çıkan patent, Xiaomi’nin yakın dönemde yaptığı bir tasarım tescilini içeriyor. Görselde yer alan telefon konseptinin hem ön, hem de arka kısmında herhangi bir sabit kamera alanı bulunmuyor. Bunun yerine pop-up kamera teknolojisini geliştiren Xiaomi mühendisleri, toplam 4 adet kamera sensörünü mekanizma içerisine entegre etmeyi başarmış.
V şeklindeki mekanizmanın açılmasıyla birlikte birleşik formdaki kamera paketi de ortaya çıkıyor. Daha önce hiçbir telefon modelinde görmediğimiz şekildeki tasarım, kasada kullanılan toplam alanı azaltacağı için oldukça yaratıcı görünüyor. Pop-up alana entegre edilemeyen LED flaşın ise kasanın arka bölümünde yer aldığı görülüyor.
Günümüzde akıllı telefon üreticileri tam ekran konseptini yakalamak için pek çok çözüm deniyor. Damla çentik, delikli ekran ve pop-up kameranın ardından geçtiğimiz günlerde ekran altı kamera teknolojisine sahip telefon da görücüye çıkmıştı. Dolayısıyla dört kameralı pop-up mekanizma fikri gerçekleşmesi imkansız bir proje gibi görünmüyor. Öte yandan arka alanda yalnızca iki kamera sensörünün bulunuyor olması, dört arka kameralı telefonları gördüğümüz dönemde işleri biraz zorlaştırabilir.
Akıllı Telefonlar
Apple, 15 Eylül’de online bir etkinlik düzenleyecek!
Apple‘ın resmi web sitesinde yer alan etkinlikler sekmesinde paylaşılan bilgiye göre şirket bu seneki etkinliğini 15 Eylül günü Türkiye saati ile 20.00’da yapacağını duyurdu. Bu etkinliğin Apple Park‘ta düzenleneceği de söylenenler arasında yer alıyor.
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Apple yeni iPhone’ları tanıtmayabilir
Apple’ın klasikleşmiş sonbahar etkinliğinde her sene yeni iPhone modellerini duyurduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan haberlere göre COVID-19 pandemisi sebebiyle bu seneki yeni iPhone modellerinin(iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) tanıtımının ve piyasaya çıkış tarihinin gecikeceği söyleniyor. Bu bilgiye dayanarak bu etkinlikte yeni iPhone modellerini görmemiz kesin değil.
Yeni Apple Watch ve iPad Air tanıtılabilir
Şirketin bu etkinlikte 6.nesil Watch modelini ve iPad Pro’ya benzer tasarıma sahip bir iPad Air tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirketin iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 ve yeni macOS hakkında bilgiler verebileceği de yine sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Sürpriz ürünler de tanıtılabilir
Şirket tarafından daha önce yapılan bir açıklamada 2020 yılı içinde yeni bir Mac modelini tanıtacağı söylenmişti. Bu etkinlikte yeni bir Mac modeli ile birlikte güncellenmiş bir Apple TV de görebiliriz.
Etkinlik internet üzerinden izlenebilecek
Her Apple etkinliğinde olduğu gibi önümüzdeki bu etkinlik de internet üzerinden takip edilebilecek. Apple Park’ta gerçekleşecek bu etkinlikte herhangi bir izleyicinin olup olmayacağı ise bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde Realme 7 ve 7 Pro modellerinin tanıtılmasının ardından gözler serinin en uygun fiyatlı telefonu Realme 7i ‘ye çevrilmişti. Telefon hakkında birçok bilgi sızdırılmıştı ve tasarımı hakkında da birçok detayı biliyorduk. Bugün Lazada Endonezya web sitesinde listelenen cihaz hakkında artık resmi görsellere sahibiz.
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Dörtlü kamera düzeni
Telefonun tasarımında dikkat çeken detaylardan biri ön ve arka kameraların yerleşimi ve düzeni. Görselde de görüldüğü üzere Realme 7i’nin arkasında dört kamera bulunuyor ve Samsung modellerinde görmeye alıştığımız L şeklinde bir yerleşime sahip. Ön kamera ise serinin diğer modellerinde olduğu gibi ekranın sol tarafına yerleştirilmiş.
Realme 7i ‘nin arka kapak tasarımı
Şirketin birçok modelinde artık bir klasik haline gelen farklı arka kapak tsarımları 7i için de geçerliliğini koruyor. Paylaşılan görsellerde arka kapağın 1/4’ünün parlak bir yüzeye sahip olduğunu görürken geriye kalan 3/4’lük kısmın mat bir kaplama ile kaplandığı belli oluyor.
İki farklı renk seçeneği
Lazada Endonezya web sitesinde listelenen bu modelin mavi ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile karşımıza çıktığını görüyoruz. Renklerin Realme tarafından nasıl bir isimlendirilmeye sahip olduğunu bilmesek de mavi rengin ”şampanya mavisi”ne benzediğini söyleyebiliriz.
Realme 7i hakkında bilinen bazı özellikler
Listeme sonrası telefonla ilgili bazı teknik detaylar da netlik kazandı. 64 MP ana kamera, 5000 mAh kapasiteli batarya ve 90 Hz tazeleme hızına sahip ekran ile karşımıza çıkacak modelin hangi işlemci platformunu kullanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.