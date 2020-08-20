POCO, OnePlus Nord’a rakip telefon duyurabilir!

Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, uzun süren sessizliğini bu yıl duyurduğu 3 yeni model ile bozmuştu. Marka yolculuğuna tam gaz devam ederken, sıradaki hedefini OnePlus Nord’a rakip bir cihaz üzerine belirledi!

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Xiaomi’nin yeni POCO akıllı telefonu yakında geliyor!

POCO’nun marka sözcüsü Angus Kai Ho Ng, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni cihaz ile ilgili gizemli bir ipucu paylaştı. Ekran tazeleme hızını gösteren Hz değerine vurgu yapan yönetici, yakında çıkacak telefonun bu detay sayesinde ön plana çıkacağını ima etti. Bazı kaynaklar ise Ho Ng’nin ilk paylaşımında 120 Hz değeri bulunduğunu fakat bu paylaşımın kısa süre içerisinde silindiğini iddia ediyor.

İddialara göre yeni POCO modeli, teknik özellikleri sayesinde OnePlus Nord’a ciddi bir rakip olacak. 120 Hz AMOLED ekrana sahip olduğu belirtilen telefon, başarılı ekran deneyimi sunarak orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konuma oturabilir. Bunun yanında 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 64 megapiksel arka kamera ve 33W hızlı şarj desteğinin de özellikler arasında yer aldığı iddia ediliyor.

Uluslararası pazarda satışa sunulacak üçüncü POCO modeli, görünüşe göre meraklılarını fazla bekletmeyecek. Alınan bilgilere göre telefonun ay sonuna kadar resmi olarak duyurulması bekleniyor. Öte yandan POCO’nun yeni telefonunun herhangi bir Xiaomi modeli ile ilişkili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.