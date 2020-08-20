Akıllı Telefonlar
POCO, OnePlus Nord’a rakip telefon duyurabilir!
Xiaomi’nin alt markası konumundaki POCO, uzun süren sessizliğini bu yıl duyurduğu 3 yeni model ile bozmuştu. Marka yolculuğuna tam gaz devam ederken, sıradaki hedefini OnePlus Nord’a rakip bir cihaz üzerine belirledi!
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Xiaomi’nin yeni POCO akıllı telefonu yakında geliyor!
POCO’nun marka sözcüsü Angus Kai Ho Ng, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeni cihaz ile ilgili gizemli bir ipucu paylaştı. Ekran tazeleme hızını gösteren Hz değerine vurgu yapan yönetici, yakında çıkacak telefonun bu detay sayesinde ön plana çıkacağını ima etti. Bazı kaynaklar ise Ho Ng’nin ilk paylaşımında 120 Hz değeri bulunduğunu fakat bu paylaşımın kısa süre içerisinde silindiğini iddia ediyor.
İddialara göre yeni POCO modeli, teknik özellikleri sayesinde OnePlus Nord’a ciddi bir rakip olacak. 120 Hz AMOLED ekrana sahip olduğu belirtilen telefon, başarılı ekran deneyimi sunarak orta-üst seviye rakipleri arasında iddialı bir konuma oturabilir. Bunun yanında 5G uyumlu Qualcomm Snapdragon 765G işlemci, 64 megapiksel arka kamera ve 33W hızlı şarj desteğinin de özellikler arasında yer aldığı iddia ediliyor.
Uluslararası pazarda satışa sunulacak üçüncü POCO modeli, görünüşe göre meraklılarını fazla bekletmeyecek. Alınan bilgilere göre telefonun ay sonuna kadar resmi olarak duyurulması bekleniyor. Öte yandan POCO’nun yeni telefonunun herhangi bir Xiaomi modeli ile ilişkili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
BlackBerry markalı akıllı telefonlar geri dönüyor!
Akıllı telefon dünyasında bir dönem fırtına gibi esen BlackBerry Mobile, TCL şirketine verilen üretim lisansına rağmen varlığını devam ettiremedi. 2018 yılından bu yana markaya ait yeni bir cihaz duyurulmazken, BlackBerry’nin yeni lisans sahibi ile geri döneceği açıklandı.
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BlackBerry, önümüzdeki yıl yeni akıllı telefonlar duyuracak!
Uzun yıllar telefon işinden zarar eden BlackBerry, kendi markasını taşıyan cihazların tasarım ve üretimi için 2016’da TCL firmasına lisans vermişti. Android işletim sistemini kullanan yeni nesil cihazlar sayesinde bu rüzgar devam etse de bir süre sonra yeniden sorunlar yaşanmaya başladı. Sonuç olarak TCL yola kendi markasıyla devam ederken, 30 Ağustos’ta sona erecek lisans anlaşmasını yenilemeyeceğini duyurmuştu.
Şimdi ise BlackBerry markası akıllı telefon pazarına üçüncü kez geri dönmeye hazırlanıyor. ABD merkezli OnwardMobility firması, BlackBerry’nin ikonik logosunu taşıyan akıllı telefonlar için lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Önümüzdeki yıl duyurulacak olan yeni telefonlar, Android işletim sistemi ve fiziksel klavye konseptini sürdürmesinin yanı sıra 5G desteği de barındıracak. Cihazların üretimini ise Foxconn’un yan kuruluşu olan FIH Mobile üstlenecek.
Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunulacak telefonların yüksek güvenlik standartlarına ihtiyaç duyan kişileri hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni BlackBerry modelleri, bireysel kullanıcıların yanı sıra devlet yetkilileri ve kurumsal yöneticiler için de geliştirilecek.
2008 yılında kurulan OnwardMobility, güvenlik odaklı mobil yazılım teknolojileri üzerinde çalışan bir kuruluş olarak biliniyor. Şirketin CEO’su Peter Franklin’in geçmişinde Microsoft Azure ve Zynga gibi referanslar dikkat çekiyor. Diğer üst düzey yöneticilerin çoğunun ise HTC, Intel, Qualcomm, Nokia ve Samsung gibi teknoloji devlerinde görev aldığı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor!
Samsung, katlanabilir akıllı telefon ve tablet rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Gelen son bilgilere göre firmanın uygun fiyatlı bir cihaz üstünde çalıştığı öğrenildi.
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Uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor!
Katlanabilir akıllı telefonlar, son dönemlerde artan sayıları ile birlikte kendilerine yeni rekabet alanı oluşturdular. Samsung, Motorola, Huawei gibi akıllı telefon dünyasının öncü firmalarının yer aldığı bu rekabet görünüşe göre kızışmaya devam edecek gibi duruyor. Söylentilere göre rekabette yeni cihazlar ile adından söz ettiren Samsung da, yeni bir planı gerçekleştirme kararı aldı. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre firma, uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre, daha fazla insana bu ürünü ulaştırmak isteyen Güney Koreli teknoloji devi, 1000 dolardan daha ucuz fiyat etiketine sahip yeni bir ürün geliştirme kararı aldı.
SM-F415 kod adıyla çalışmaların devam ettiği söylenirken, kesinleşmiş bir teknik özellik bilgisi henüz yer almamakta. Kod adında yer alan “F” harfinin sadece katlanabilir cihazlar için kullanılması da bu yöndeki yorumları beraberinde getirdi. Ayrıca daha önce öğrenilen firmanın daha fazla katlanabilir akıllı telefon çıkarma isteği de iddiaları kanıtlar nitelikte oldu. Ağustos ayı başında Galaxy Z Fold 2 cihazını tanıtan firma, fiyat olarak beklentilerin üstünde bir etiket ile kullanıcılarını karşılamıştı. Bakalım firma hayranların beklentilerini karşılayacak fiyat seviyesine sahip katlanabilir akıllı telefonu ne zaman piyasaya sürecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A53, Snapdragon 460 ile resmi olarak tanıtıldı!
Uzun bir bekleyişin ardından Oppo nihayet Endonezya‘da Oppo A53′ü teknik ve tasarımsal özellikleri ile birlikte resmi olarak tanıttı. Oppo‘nun yeni telefonu Snapdragon 460 yonga setinden gücünü alıyor. Cihaz hem teknik özellik hem de fiyatlandırma olarak giriş-orta segmente uygun bir cihaz olacak.
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Oppo A53 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo A53, 6.5 inçlik 1600×720 piksel HD+ çözünürlüklü bir ekran ile geliyor. Cihazın ekranı 20:9 en boy oranına sahip ve sol tarafta tekli nokta delik çentikte selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca ekranın en önemli özelliği çoğu orta segment telefonda bile bulunmayan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Kamera tarafına gelecek olursak A53, arka tarafta 16 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte üçlü kurulum bulunduruyor. Diğer iki kamera ise 2 MP çözünürlüklü makro ve derinlik algılayıcı olarak karşımıza çıkıyor.
A53, ön tarafta 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram aralığına sahip selfie kamerası ile geliyor. Cihazın güvenlik olarak arka tarafında fiziksel parmak izi okuyucusu bulunuyor. Telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca Qualcomm‘un giriş-orta segment yonga seti olan Snapdragon 460‘tan gücünü alacak. Yazılım tarafında A53, Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 ile gelecek. Cihazın bataryası 18W hızlı şarj destekli ve 5.000 mAh değerinde olacak.
A53, elektrik siyahı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma olarak ise Endonezya’da 2.499.000 Rp(170$) fiyat etiketi ile satışa çıkacak.