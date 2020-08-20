BlackBerry markalı akıllı telefonlar geri dönüyor!

Akıllı telefon dünyasında bir dönem fırtına gibi esen BlackBerry Mobile, TCL şirketine verilen üretim lisansına rağmen varlığını devam ettiremedi. 2018 yılından bu yana markaya ait yeni bir cihaz duyurulmazken, BlackBerry’nin yeni lisans sahibi ile geri döneceği açıklandı.

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BlackBerry, önümüzdeki yıl yeni akıllı telefonlar duyuracak!

Uzun yıllar telefon işinden zarar eden BlackBerry, kendi markasını taşıyan cihazların tasarım ve üretimi için 2016’da TCL firmasına lisans vermişti. Android işletim sistemini kullanan yeni nesil cihazlar sayesinde bu rüzgar devam etse de bir süre sonra yeniden sorunlar yaşanmaya başladı. Sonuç olarak TCL yola kendi markasıyla devam ederken, 30 Ağustos’ta sona erecek lisans anlaşmasını yenilemeyeceğini duyurmuştu.

Şimdi ise BlackBerry markası akıllı telefon pazarına üçüncü kez geri dönmeye hazırlanıyor. ABD merkezli OnwardMobility firması, BlackBerry’nin ikonik logosunu taşıyan akıllı telefonlar için lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Önümüzdeki yıl duyurulacak olan yeni telefonlar, Android işletim sistemi ve fiziksel klavye konseptini sürdürmesinin yanı sıra 5G desteği de barındıracak. Cihazların üretimini ise Foxconn’un yan kuruluşu olan FIH Mobile üstlenecek.

Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında satışa sunulacak telefonların yüksek güvenlik standartlarına ihtiyaç duyan kişileri hedeflediği belirtiliyor. Dolayısıyla yeni BlackBerry modelleri, bireysel kullanıcıların yanı sıra devlet yetkilileri ve kurumsal yöneticiler için de geliştirilecek.

2008 yılında kurulan OnwardMobility, güvenlik odaklı mobil yazılım teknolojileri üzerinde çalışan bir kuruluş olarak biliniyor. Şirketin CEO’su Peter Franklin’in geçmişinde Microsoft Azure ve Zynga gibi referanslar dikkat çekiyor. Diğer üst düzey yöneticilerin çoğunun ise HTC, Intel, Qualcomm, Nokia ve Samsung gibi teknoloji devlerinde görev aldığı belirtiliyor.