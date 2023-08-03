Poco, 5 Ağustos’ta Hindistan’da Poco M6 Pro 5G’yi duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin cihazın arka tasarımını açıkladığı, ancak diğer teknik ayrıntıları henüz paylaşmadığı bir dönemde, Pricebaba tarafından hazırlanan yeni bir rapor, telefonun tasarımı, özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi veriyor.

Sızdırılmış görsellere göre POCO M6 Pro 5G, yeşil ve siyah tonlarında olacak. Cihazın önde delikli bir ekranı ve arkasında çift kamera sistemini, bir LED flaşı ve Poco markasını barındıran büyük bir dikdörtgen blok bulunacak.

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Rapora göre, POCO M6 Pro 5G, 20.5:9 en boy oranında 6.79 inç IPS LCD FHD+ delikli ekrana sahip olacak. Ön tarafta 5 veya 8 megapiksel kamera yer alırken, arka tarafta ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro/derinlik kamerası içeren bir çift kamera sistemi bulunacak.

Poco M6 Pro 5G, Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile güçlendirilecek ve 6 GB’a kadar RAM ve 128 GB geniş depolama alanı sunacak. Cihaz, 18W şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip olacak.

Rapor ayrıca, Poco M6 Pro 5G’nin üç farklı varyantla geleceğini belirtiyor: 4 GB RAM + 64 GB depolama, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama. Bu varyantların fiyatlandırılması sırasıyla 181 dolar, 193 dolar ve 205 dolar olması bekleniyor.

Bu rapor, Poco’nun yeni cihazına dair daha net bir resim sunuyor, ancak şirketin resmi duyurusunu beklemek her zaman daha doğru olacak. Çünkü sızdırılan bilgiler doğrulanmamış olabilir.