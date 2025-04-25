iPhone üretimi konusunda son yıllarda büyük değişimlere sahne olan Apple, şimdi de üretim stratejisinde tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. Peki iPhone modelleri artık nerede üretilecek? Bu değişim, Türkiye’deki kullanıcılar için fiyatlarda bir etkisi olacak mı? Apple aldığı yeni kararlar, küresel tedarik zincirini nasıl etkileyecek?

iPhone üretimi Hindistan ve ABD’ye kayacak!

iPhone üretiminde yıllardır Çin’e bağımlı kalan Apple, jeopolitik gerilimler ve artan maliyetler nedeniyle rotasını değiştiriyor. Şirketin planına göre, önümüzdeki yıllarda modellerin önemli bir kısmı Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilecek.

Bu karar, hem üretim maliyetlerini dengelemek hem de çeşitli ülkelerde uygulanan yeni gümrük vergilerinden etkilenmemek amacıyla alındı.

Özellikle ABD’de üretilen Apple modellerinin, yerli üretimi teşvik eden düzenlemeler sayesinde bazı vergi avantajlarından yararlanabileceği belirtiliyor. Hindistan tarafında ise Apple, hem üretim tesislerine yatırım yapıyor hem de tedarikçilerini bu bölgeye kaydırıyor.

Böylece, sadece iç pazara değil, Avrupa ve Orta Doğu gibi diğer büyük pazarlara da daha hızlı erişim sağlanması hedefleniyor.

Bu değişikliklerin Türkiye gibi gelişmekte olan pazarları nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Hindistan’da üretilen Apple modellerinin, üretim maliyetlerindeki düşüş nedeniyle daha uygun fiyatlarla sunulabileceği öngörülüyor.

Ancak ABD üretimli iPhone cihazlarının fiyatlarının, yüksek işçilik maliyetleri sebebiyle daha pahalı olabileceği düşünülüyor. Türkiye’deki kullanıcılar için, Hindistan üretimi modellerin daha ulaşılabilir olma ihtimali dikkat çekiyor.

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Öte yandan, bu üretim hamlesi, şirketin tedarik zincirinde daha fazla esneklik kazanmasını sağlayacak. Böylece olası küresel krizlerde, ürün üretimi tamamen durma noktasına gelmeden farklı bölgelerde devam ettirilebilecek.

Bu strateji, pandemide yaşanan üretim sıkıntılarından sonra alınan derslerin bir sonucu olarak görülüyor. Apple yeni dönemde üretimi çok merkezli bir yapıya dönüştürerek, sadece maliyetleri yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel pazar dinamiklerine de daha hızlı adapte olabilecek.

Peki siz iPhone üretiminin Hindistan ve ABD’ye kaydırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu hamlesiyle kullanıcı deneyimini nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! Teknoloji dünyasındaki en güncel gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!