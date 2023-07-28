Geçtiğimiz ay POCO F5 telefonuyla kullanıcı deneyimimize katılan Mert, şimdi ise Ersin’in kullandığı POCO F5 Pro ile deneyimlerini paylaşıyor. Bu süre zarfında Ersin’de POCO F5 Pro’dan POCO F5 modelini kullandı ve deneyim sahibi oldu.

Ersin ve Mert telefonları kullandıkları süre boyunca iki telefon arasındaki farkların ve benzerliklerin neler olduğunun farkına vardılar ve bu önemli noktaları da siz takipçilerimizle paylaşıyorlar. Birbirine göre artı ve eksilerini kıyasladığında hangi telefonun daha ağır bastığını da dile getiriyorlar.

Peki siz bu iki telefondan hangisi kullanıyorsunuz ya da kullanmak isterdiniz? POCO F5 mi yoksa POCO F5 Pro mu daha iyi? Eğer siz de kullanıcı deneyimine katılmak, kendi deneyimlerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mert’in POCO F5 kullanıcı deneyimi videosunu izlemek için; https://youtu.be/jUjWaNMBb68

POCO F5 Serisine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/3ogd8btd

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