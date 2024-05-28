POCO, orta segment akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şirket, en yeni modeli POCO M6 Plus 5G için HyperOS testlerini başlattı. Bu yeni model, Çin’de tanıtılan Redmi Note 13R adlı cihazın diğer pazarlar için yeniden markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek. POCO F6 serisinin ardından yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

İçindekiler POCO M6 Plus 5G Özellikleri Ateş Ediyor

POCO M6 Plus 5G Özellikleri Ateş Ediyor

Daha önceki haberlerde bu cihazın “POCO M7 Pro 5G” olarak lanse edilebileceği belirtilmişti. Ancak POCO, bu modeli “POCO M6 Plus 5G” olarak tanıtma kararı aldı. POCO M6 Plus 5G, 120Hz yenileme hızına sahip ve 550 nit parlaklık sunan 6,79 inçlik bir IPS ekrana sahip.

Bu ekran, yüksek çözünürlük ve akıcı bir görüntü deneyimi sunarken TÜV Rheinland sertifikası ile göz sağlığını da koruyor. Şık ve modern tasarımıyla öne çıkan POCO M6 Plus 5G, hem estetik hem de işlevsellik açısından kullanıcıları memnun edecek.

Performans açısından, cihaz Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti ile donatılmış durumda. Bu güçlü işlemci, günlük kullanımda ve oyun performansında yüksek verimlilik sağlıyor. 12GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar UFS 2.2 depolama desteği ile kullanıcılarına geniş bir depolama alanı ve yüksek performans sunuyor. Bu donanım, çoklu görevlerde üstün performans sergileyerek kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Yazılım tarafında ise POCO M6 Plus 5G, Android 14 tabanlı HyperOS ile birlikte geliyor. Xiaomi’nin özelleştirilmiş Android yazılımı olan HyperOS, hızlı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlıyor. Akıcı ve kullanıcı dostu arayüzü ile yeni POCO telefon, genel performansını artırarak kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

POCO’nun bu yeni modeli, özellikle orta segmentte güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor. Galaxy A25 gibi telefonlara rakip olan M6 Plus 5G’nin tanıtımının merakla beklediğini söylemek yanlış olmaz. Hem donanım hem de yazılım açısından güçlü özelliklerle donatılmış olan POCO M6 Plus 5G, orta segment akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO’nun yeni canavarı ülkemizde hangi fiyatla satışa sunulacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!