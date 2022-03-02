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POCO M4 Pro Modeline İlk Bakış | Helio G96 İşlemci ve AMOLED Bir Arada!

Daha öncesinde 5G destekli olan modelini incelediğimiz POCO M4 Pro 5G’nin şimdi ise 4G destekli olan M4 Pro modeline göz atıyoruz. Bu sefer M serisine AMOLED ekran geliyor ve 33W hızlı şarj değerini sunuyor. Ek olarak Helio G96 işlemcisiyle beraber yüksek performans sunmayı hedefliyor.

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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