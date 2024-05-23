POCO bugün düzenlenecek olan etkinlikte POCO F6 serisi ile karşımıza çıkacak. Etkinlik öncesi POCO F6 fiyatı sızdırıldı. Son gelen bilgilere göre POCO F6 fiyatı 31.000 TL olacak. Pro serisindeki 12 GB RAM’li model ise 33.999 TL’den satılacak. POCO F6 Pro 1 TB depolama ve 16 GB RAM’li modeli ise 38.999 TL’den kullanıcılarını bekleyecek. Etkinliğe sayılı saatler kala gelin POCO F6 Pro’nun beklenen özelliklerine bir göz atalım.

İçindekiler POCO F6 fiyatı ve özellikleri

POCO F6 fiyatı ve özellikleri

POCO F6 Pro, 6,67 inç büyüklüğünde 2K çözünürlük sunan 12 bit AMOLED ekrana sahip. 20:9 en-boy oranı ve 120Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. Anında dokunma örnekleme hızı 2160Hz, PWM yüksek frekanslı karartma 3840Hz olarak belirtilmiş. Ayrıca, 4000 nit’e kadar tepe parlaklık, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunuyor.

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Telefon, Adreno 740 GPU’ya sahip Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform ile güçlendirilmiş. Kullanıcılara 8 GB veya 12 GB LPDDR5x RAM seçenekleri sunuluyor. Depolama alanı ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı opsiyona sahip.

Arka kamera sistemi, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kamera ile donatılmış. Ana kamera, 1/1.55″ Light Fusion 800 sensör, f/1.6 diyafram açıklığı, OIS ve EIS ile birlikte geliyor. 8K video kayıt özelliği de mevcut. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde.

POCO F6 Pro, ekran içi parmak izi sensörü ve kızılötesi sensör ile donatılmış. Cihaz, USB Type-C ses çıkışı, yüksek çözünürlüklü ses desteği, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos özellikleriyle üstün bir ses deneyimi sunuyor. 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 5.4 gibi gelişmiş bağlantı özellikleri mevcut. Konum servisleri olarak Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS ve NavIC destekleniyor. 5000mAh (tipik) bataryası, 120W hızlı şarj desteği ile uzun pil ömrü sağlıyor.