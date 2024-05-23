Hardware Plus’ta DXOMARK serisi Xiaomi 14 Ultra ile devam ediyor. Türkiye’de çok sevilen markalardan birisi olan Xiaomi markasının tepe modeli olan Xiaomi 14 Ultra kamera özellikleri ve performansı noktasındaki en yeni telefonu nihayet DXOMARK tarafından test edildi.

Leica ile olan işbirliğinin devam ürünü olan Xiaomi 14 Ultra, 50 0 MP, f/1.6-f/4.0, değişken diyaframa sahip 1 inçlik sensöre sahip ve OIS destekli ana kameraya, 50 MP, f/1.8 diyaframda OIS destekleyen ve 3.2x optik zoom yapan bir telefoto kameraya, 50 MP, f/2.5 diyaframda OIS destekleyen ve 5x optik zoom yapan bir periskop telefoto kameraya, son olarak da 50 MP, f/1.8 diyafram açıklığında olan ultra geniş açı kameralarına sahip.

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 11 Ultra’nın marka bazındaki birinciliğini egale ediyor, ancak güncel rakipleri karşısında geride kalarak alt sıralarda yer alıyor. Peki siz Xiaomi 14 Ultra’nın bu kamera skorları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Xiaomi 14 Ultra DXOMARK testine göz atmak için; https://www.dxomark.com/smartphones/Xiaomi/14-Ultra

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