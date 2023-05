Poco F5 serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. Türkiye pazarında da satışa sunulacak olan bu yeni canavarlar sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Gelin Pro ve ana modelin özelliklerine yakından bakalım.

POCO F5 Pro özellikleri

Poco F5 Pro, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ve üç bellek kombinasyonu ile birlikte geliyor. Ekran tarafında WQHD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED panel bizleri karşılıyor. Panel, 120Hz yenileme hızını ve 480Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor. Ekranın altında parmak izi tarayıcısı ve üstte Gorilla Glass 5 koruması da var.

Arkada Omnivision OV64B sensörlü 64MP ana kamera, f/1.8 diyafram açıklığı ve 6P lens, 120 derece FoV’lu 8MP ultra geniş açılı atıcı ve 2MP makro kamera bulunuyor. Kamera kurulumu, Poco cihazlarında yaygın olarak bulunmayan ve F5 Pro’yu kamera meraklıları için biraz daha çekici kılan bir özellik olan OIS+EIS’i destekliyor.

Önceki Poco F akıllı telefonlara kıyasla ısı iletkenliğini %15’e kadar artırmak için paslanmaz çelik buhar odaları ve grafit katmanlarının bir karışımı olan LiquidCool VC bu seride de yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy A34 vs HONOR X9a vs Redmi Note12 Pro vs VIVO Y35 video karşılaştırma

Poco F5 Pro’nun pili, 67W kablolu şarjı ve 30W kablosuz şarjı korumasını sürdürmesine rağmen Redmi K60’taki 5.500 mAh hücreden daha düşük olan 5.160 mAh olarak açıklandı. İşletim sistemi ise MIUI 14 tabanlı Android 13 olarak belirtildi.

Poco F5 Pro, BAE’de karbon taklit kaplamalı Beyaz veya Siyah renklerde satışa sunulacak. Depolama ve RAM seçenekleri 8/256 GB, 12/256 GB ve 12/512 GB’dir. Diğer pazarların daha fazla renk ve bellek seçeneği alıp alamayacağını görmek için yarınki etkinliğe kadar beklememiz gerekiyor.

POCO F5 özellikleri

Ana modelde ise bizleri 2,9 GHz’de bir CPU’ya sahip orta sınıf Snapdragon 7+ Gen 2 yonga seti karşılıyor. Depolama 256 GB, RAM ise 8 GB veya 12 GB olarak belirtildi. Poco F5’teki çözünürlük 1080p olmasına rağmen, 120Hz yenileme hızına sahip aynı boyutta 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED panele sahip.

Arka kamera kurulumu 64MP bilinmeyen ana sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 2MP makro kameradan oluşuyor. OIS ve EIS hala mevcut. Ancak sensörün onaylanmaması Pro’ya kıyasla bir düşüş olduğunu gösteriyor. Selfie kamerasının özellikleri 16MP çözünürlük ve f/2.45 diyafram açıklığı okuyor.

Poco F5, 7,9 mm profilli sadece 181 gram ağırlığında. Poco F5’in pili 5.000 mAh’dir ve 67W şarjı destekliyor. Diğer özellikler arasında üstte MIUI 14 olan Android 13, NFC, IR blaster, NFC ve Bluetooth 5.3 bulunuyor.