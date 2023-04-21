Poco F5‘in resmiyet kazanması için geri sayım başladı. Son birkaç gün içinde, sızıntılar ve sertifikalar sayesinde bu akıllı telefon hakkında birçok bilgiye ulaşıldı. İşte Poco F5’in sızdırılan özellikleri ve tasarımı.

Birkaç gün önce, Poco Hindistan’ın ülke başkanı Himanshu Tandon, bir sonraki ürünlerinin 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB varyantlarında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Başka bir deyişle, en azından Hindistan’da standart olarak 256GB depolama alanı ile gelecek.

Yönetici yaptığı başka açıklamayla, telefonu ‘F‘ harfiyle başlayan beş kelimeyle tanımlayarak gelecek cihazlarının Poco F5 olacağına dair ipuçları veriyor.

Poco yöneticisi tarafından onaylanan bellek varyantları, geçen haftaki bir sızıntıyla uyumlu. Eski sızıntı, telefonun siyah, beyaz ve mavi gibi üç renkte geleceğini de ortaya koydu.

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Yakında çıkacak olan Poco F5, yeniden markalanmış bir Redmi Note 12 Turbo ile benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla, telefonla ilgili tüm detayları biliyoruz.

Telefon 6,67 inç 12-bit FHD+ 120Hz OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 yonga seti, OIS destekli 64MP ana kamera, çift stereo hoparlör, yana monte parmak izi sensörü, Android 13 tabanlı MIUI 14, 5.000mAh pil ve 67W hızlı kablolu şarj desteği ile gelecek. Poco F5’e bazı pazarlarda Poco F5 Pro (yeniden markalanan Redmi K60) eşlik edecek.