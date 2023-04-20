Samsung, cilt sıcaklığını ölçmek için kızılötesi sensöre sahip Galaxy Watch 5 serisini geçen yılın Ağustos ayında piyasaya sürdü. Şimdi ise Güney Koreli marka, Watch 5 ve Watch 5 Pro modellerinde kadınların cilt sıcaklığına göre adet döngülerini takip etmelerini sağlayan yeni bir özellik sunan bir güncelleme sunuyor.

Bu yılın Şubat ayının başlarında Samsung, en son özelliği Galaxy Watch 5 serisine getirmek için Natural Cycles ile ortaklık kurdu. Şimdi, yasal onayların alınmasının ardından yeni özellik 29 Avrupa ülkesindeki tüm Watch 5 serisi modellerine gelecek. Sıcaklığa dayalı adet döngüsü izleme özelliğinin, Samsung Health uygulaması güncellemeleriyle kademeli olarak kullanıma sunulacağını belirtelim.

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Yeni özellik güncellemesi, Galaxy Watch 5 serisindeki kızılötesi sıcaklık sensörünü kullanarak doğru adet döngüsü takibi sağlıyor. Kullanıcılar bu noktaya kadar adet döngülerini manuel olarak takip etmek zorunda kalıyordu. Samsung, bazal vücut sıcaklığının (BBT) adet dönemine göre değiştiğini ve uyanır uyanmaz ölçülmesi gerektiğini, bunun rahatsız edici ve kolayca unutulabilecek bir durum olduğunu açıklıyor. Galaxy Watch 5 serisi uyku ve kızılötesi sıcaklığı takip edebildiği için yeni döngü takibi özelliği otomatik olarak çalışabiliyor.

Samsung Galaxy Watch 5 serisi ayrıca kendi takvim tabanlı döngü izleme girişlerini ekleyerek yumurtlamayı takip edebilir ve kullanıcının bir sonraki adet döneminin başlangıcını tahmin edebilir. Samsung, bu verilerin güvenli bir şekilde şifrelendiğini ve cihazda saklandığını söylüyor. Bu gelişmiş özellikleri kullanmak için, kullanıcıların Samsung Health uygulamalarını en son sürüme güncellemesi, ayarlarda “Cilt sıcaklığı ile tahmini adet süresi” seçeneğini araması ve etkinleştirmesi gerekir. Buna ek olarak, döngü izleme özelliği kişinin bildirdiği semptomları da değerlendirecek ve gevşeme teknikleri gibi ilgili öneriler sunacaktır.

Samsung, bir kullanıcı hormonal doğum kontrolü alıyorsa veya tedavi görüyorsa, yeni güncellenen özelliğin yumurtlamayı izlemek için yararlı olmayabileceği konusunda uyarıyor. Tahminler, Galaxy Watch 5’in kullanıcı tarafından nasıl kullanıldığına bağlı olarak da değişebiliyor.