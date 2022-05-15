Xiaomi’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firmalardan biri olan POCO, F3 modelinin yanında X3 ve M3 serileri ile oldukça iyi bir çıkış yakalamış ve fiyat-performans dengesini gözeten kullanıcıların radarına girmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz yıldan itibaren bu serileri yenilemeye başlayan firma, şimdi de F4 Pro modeliyle gündeme geldi. Güvenlik testlerinde ortaya çıkan cihazın sızdırılan görselleri, POCO F4 Pro’nun yine Xiaomi’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi’nin K50 Pro modeline olan benzerliğini gözler önüne seriyor.

Markası Değiştirilmiş Redmi K50 Pro Olabilir!

Sızdırılan görseller, cihazın tasarım alanında Redmi K50 Pro’ya benzediğini gösterse de, iki cihaz arasındaki benzerlikler bununla sınırlı olmayabilir. Öyle ki, fotoğraflardan anlaşıldığı üzere POCO F4 Pro, 108 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacak. Aynı ana kamera Redmi K50 Pro’da da bulunuyordu.

Daha çok mobil oyun seven kullanıcıları hedefine alan POCO F4 GT’nin, yine Redmi cephesinin güncel modellerinden biri olan Redmi K50 Gaming Edition’ın markası değiştirilmiş bir versiyonu olduğu göz önünde bulundurulursa, POCO F4 Pro’nun da Redmi K50 Pro’nun sadece markası değiştirilmiş bir versiyonu olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Eğer POCO F4 Pro modeli, köklerini aldığı Redmi K50 Pro ile aynı özelliklere sahip olursa, oldukça güçlü bir cihaz olacaktır. Bu özellikler arasında 6.67 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran tazeleme hızı destekli AMOLED ekran, MediaTek’in Dimensity 9000 işlemcisi, 108 MP’lik bir ana kamera ve 5000 mAh batarya yer alıyor.

Bu özellikleriyle POCO F4 Pro’nun da POCO F4 GT gibi oyun oynamayı seven kullanıcılara hitap ettiğini söylemek mümkün. Zira MediaTek Dimensity 9000 işlemcisi, sektörün en iyisi kabul edilen Apple’ın A15 Bionic işlemcisiyle yarışır bir performans gösteriyor. Özel bir laboratuvarın güvenlik testlerinde boy gösteren POCO F4 Pro’nun yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Zira cihaz kısa bir süre önce Tayland’ın sertifikalandırma kuruluşu olan NBTC’den ve Hindistan’da bazı sertifikalandırma kuruluşlarından sertifika almıştı. Bu da cihazın tanıtımının oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? POCO F4 Pro sizi etkileyebildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: POCO M4 5G Ortaya Çıktı: Dimensity 700 ile Geliyor!