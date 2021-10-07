POCO F3 vs Redmi Note 10 Pro | Tek Fark İşlemci Mi?

Redmi Note 10 Pro, Türkiye’deki akıllı telefon pazarında belki de şuanda en hızlı fiyat yükselişine sahip olan akıllı telefon. Redmi Note 10 Pro’nun 3.400 TL gibi rakamlardan başlayan fiyat yolculuğu bugün neredeyse 4.400 TL’ye varmış durumda. Öte yandan hala çıkış fiyatındaki seviyesini koruyan ve amiral gemisi segmentine göz kırpan Poco F3’ü görüyoruz. Peki bugünkü fiyatlarıyla bizce Redmi Note 10 Pro almak mı daha mantıklı yoksa Poco F3 mü? Gelin bu soruyu birlikte cevaplandıralım.

Poco F3 ve Redmi Note 10 Pro’nun güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Poco F3 ve Redmi Note 10 Pro’nun güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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Orta segmentteki Redmi Note 10 Pro mu yoksa amiral gemisine göz kırpan Poco F3 mü?

Poco F3’ün fiyatı bir dönem 4.800 TL’ye kadar gerilemişti. Buna karşılık olaraksa Redmi Note 10 Pro’nun fiyatı ilk satışa çıktığı günden bu yana Bitcoin ile yarışabilecek seviyede yükseliyor. Haliyle Redmi Note 10 Pro’nun fiyat avantajını da yavaş yavaş kaybetmeye başladığını görüyoruz. Tam da bu noktada zaten devreye Poco F3 giriyor.

Tasarım

Öncelikle iki cihazın da hafif cihazlar olduğunu belirtmek lazım. 200 gramın altındaki mevcut ağırlıklarıyla iki cihaz da kolay bir tutuşa ve kolay kullanıma sahip. Böylelikle uzun süreli kullanımlarda ve film izleme, oyun oynama gibi aktivitelerde sizi rahatsız etmiyorlar. Fakat Redmi Note 10 Pro’nun devasa kamera çıkıntısı kullanıcıyı rahatsız etmeye müsait seviyede. Cebinizden çıkarırken cüzdanınıza takılabiliyor. Redmi Note 10 Pro’yu kılıfsız kullananlar bu problemden fazlasıyla muzdarip olabilirler diye tahmin ediyoruz. Tabi bunun en önemli sebeplerinden biri de cihazın 108 MP çözünürlüklü devasa bir sensöre sahip olması, fakat bu sensörün performansından yazının devamında “kamera” başlığı altında bahsedeceğiz.

İşlemci

iki cihaz arasındaki fiyat farkına değen ve Poco F3’ü Redmi Note 10 Pro’dan üstün kılan en önemli unsur işlemci. Redmi Note 10 Pro, Qualcomm’un Snapdragon 732G işlemcisine sahipken Poco F3 yine Qualcomm’un Snapdragon 870 işlemcisine sahip. 2 işlemci arasında güç yönünden ciddi de bir fark mevcut. Aradaki farkı özellikle oyunlarda çok bariz bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz.

Kamera

Kameraya geldiğimizde iki cihaz için de ortalık karışıyor. Redmi Note 10 Pro 108 MP çözünürlüklü kamerasıyla çok başarılı işler ortaya koyarken maalesef Poco F3’ün aynı başarıyı gösterdiğini göremiyoruz. Poco F3, kamerası hariç tam bir amiral gemisiyken; kamera devreye girdiği zaman maalesef amiral gemisi kullanma hissiyatını kullanıcıya yaşatamıyor. Bundan dolayı da önceliğiniz kameraysa Poco F3 ilk seçiminiz olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Yine de Poco F3’ün kamerasının da başarılı işler çıkardığını hatırlatmadan geçmeyelim. Redmi Note 10 Pro ise, sınıfındaki en iyi kameralardan birine sahip.

Makro kameradaysa Redmi Note 10 Pro, şuanda pazardaki en iyi performans gösteren ürünlerden biri. Redmi Note 10 Pro’nun makro kamerasıyla muazzam yaratıcılıkta fotoğraflar ortaya koyabilmeniz mümkün.

Ekran

E4 AMOLED panele sahip olan Poco F3, bize kalırsa Redmi Note 10 Pro’nun bir adım önünde. Fakat Redmi Note 10 Pro da yabana atılamayacak kalitede bir ekrana sahip. 120 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED panele sahip bu 2 cihaz arasında ekran yönünde bizim tercihimiz Poco F3 oldu.

Aynı şekilde ses tarafında da F3’ün bir üstünlüğü mevcut.

Batarya

Poco F3 4.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipken Redmi Note 10 Pro 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip ve Redmi Note 10 Pro’nun hem batarya kapasitesindeki üstünlüğü hem de işlemcisinin daha az güç tüketen bir işlemci olmasıyla Poco F3’e göre çok daha iyi bir pil performansı sunuyor. İki cihaz da 1 günü çıkarabilmeniz için yeterli olsa da; Redmi Note 10 Pro genel pil performansı anlamında çok daha başarılı.