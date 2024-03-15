Çinli teknoloji devi Poco, Redmi’nin birçok ürününü yeniden markalandırmak suretiyle Poco ismiyle satışa sunuyor. Poco C61 ise Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış versiyonu olacak. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco C61 Play Console sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Poco C61 Play Console sertifikası

Poco C61 Play Console sertifikasına göre Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış versiyonu olacak. Bu çok sürpriz olmadı çünkü Poco C61 Play Console sertifikasından önce BIS ve Bluetooth SIG sertifikalarını da almıştı. Bu sertifikalarda da Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış versiyonu olacağı sızdırılmıştı.

Redmi A3’ün yeniden markalandırılmış hali Poco C61 neler sunacak?

Akıllı telefon giriş seviyesinde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1650 x 720 piksel HD+ çözünürlüğü destekliyor. 6.71 inç büyüklüğünde olan bu ekranda 90 hz ekran yenileme hızı bulunuyor. Akıllı telefon üç renk seçeneğiyle birlikte piyasada:

Açık mavi

Siyah

Orman yeşili

Poco C61 kaputun altında MediaTek Helio G36 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama birimine sahip. MediaTek Helio G36 yonga seti gücünü 10W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kameralara geldiğimizde ise akıllı telefon 13 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 0.08 MP ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.