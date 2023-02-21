Xiaomi’nin bağımsız alt markası olan POCO, söz verdiği gibi şirketin C serisindeki en yeni bütçe dostu telefonu olan POCO C55 ile karşımıza çıktı. Tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken telefon özellikleri ile de segmentinin sınırlarını zorlaması ile ön plana çıkmayı başarıyor. Gelin telefonun özelliklerine hızlıca bir göz atalım.

Telefonda bizi 6.71 inç büyüklüğünde 1650 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran karşılıyor. Bu ekran Panda Glass teknolojisi ile çizilmelere karşı korunuyor. Telefonun kalbinde ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 yonga setini görünüyoruz.

4 GB RAM ve 6 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Bu depolamaların microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebileceğini belirtelim. Kutusundan MIUI 13 tabanlı Android 12 ile çıkan telefon kamerası ile standart bir deneyim sunuyor.

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Telefonun arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka birincil kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü ve önünde ise 5MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 10W şarjlı 5000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefon 110 dolardan başlayan fiyatlar ile Hindistan ve Çin’de satışa sunulacak. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

İçindekiler POCO C55 özellikleri

POCO C55 özellikleri

6.71 inç büyüklüğünde 1650 x 720 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli ekran / Panda Glass koruma

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G85 12nm işlemci (2 x 2GHz Cortex-A75 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU)

1000MHz ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

64GB eMMC 5.1 dahili depolama alanına sahip 4GB LPDDR4X RAM

128GB eMMC 5.1 dahili depolama alanına sahip 6GB LPDDR4X RAM

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir depolama

MIUI 13 ile Android 12

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka birincil kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü

5MP ön kamera

Arkaya monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, FM Radyo

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP52)

Boyutlar: 168.76×76.41×8.77mm

Ağırlık: 192g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, mikro USB bağlantı noktası

10W şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya