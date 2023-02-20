Ünlü Xiaomi alt markası POCO, küresel pazarda POCO X5 5G ve Poco X5 Pro’yu piyasaya sürdükten sonra şimdi de POCO X5 GT üzerinde çalışıyor. Küresel pazarda orta segmentte rekabete girmesi beklenen cihaz TKDN ve BIS veritabanlarında çoktan yerini almıştı. Merakla beklenen telefon şimdi de IMDA isimli sertifikasyon web sitesinde görüntülendi.

POCO X5 GT Küresel Pazar İçin Hazırlanıyor

POCO X5 GT, 23049PCD8G model numarasıyla IMDA sertifikasyonunda görüldü. Listeleme, cihazın 5G desteği sunacağını ve ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantı teknolojilerine sahip olacağını doğruluyor. Bu ayrıntılar dışında, listeleme tarafında telefon hakkında net bir bilgi verilmedi.

Bununla birlikte, mevcut akıllı telefonun yaklaşmakta olan Redmi Note 12 Turbo isimli başka bir telefonun yeniden markalanmış bir versiyonu olacağını biliyoruz. Note 12 Turbo’nun yalnızca Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Xiaomi, bu modeli küresel pazar için POCO bayrağı altında tutmayı tercih ediyor.

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POCO X5 GT Özellikleri

Söylentilere göre X5 GT, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç OLED bir ekrana sahip olabilir. Telefonun kamera kurulumunun, 50MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro kameradan oluşması muhtemel.

Söz konusu kamera modülün Redmi Note 12 Pro’dan alındığını söyleyebiliriz. Öte yandan cihaz aynı zamanda öz çekim ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16MP sensöre ev sahipliği yapacak. Ayrıca, telefonun 67W hızlı şarj desteği ile gelen 5.500mAh bataryadan besleneceği tahmin ediliyor. Performans tarafında ise cihazın Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 işlemci, 12GB’a kadar RAM ve 512GB depolama alanı ile desteklenmesi bekleniyor.