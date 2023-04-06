Xiaomi’nin merakla beklenen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan Xiaomi 13 Ultra modelinden sevindiren haber geldi. Firma, bu ay yeni amiral gemisini tanıtacağını duyurdu. Yeni telefonunda da ünlü kamera üreticisi Leica ile işbirliği yapan Xiaomi, bu birlikteliği Xiaomi 13 Ultra’yla yeni bir seviyeye taşıyor!

Xiaomi 13 Ultra Kamerasıyla Yeni Bir Sayfa Açıyor!

Xiaomi 13 Ultra’nın selefi olan Xiaomi 12S Ultra ile günümüz amiral gemilerinde kullanılan 1 inçlik Sony IMX989 ana kamera sensörünü ilk kullanan üretici olan Xiaomi, yen amiral gemisiyle de ilklere imza atacak.

Firma, yeni amiral gemisinin tanıtımını duyuran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Xiaomi ve Leica arasındaki stratejik işbirliği, küresel görüntüleme alanında geniş kapsamlı öneme sahip çok önemli bir adım daha attı.

Bu kez birlikte, mobil görüntüleme için daha önce hiç görülmemiş en yeni optik çözümün yanı sıra mobil görüntüleme alanında şimdiye kadar yaratılmış en mükemmel Summicron lensi getirdik.

İlk kez, geniş açıdan telefotoya kadar farklı akıllı telefon lensleri, “mobil fotoğrafçılığın çağ atlama töreni” olarak tanımlanabilecek, tutarlı bir şekilde mükemmel optik kapasitelere ulaştı.

Mükemmel bir lensin geniş bir diyafram açıklığına, kompakt bir boyuta ve tüm odak uzaklığı aralığında yüksek bir görüntüleme performansına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.

Her iki ekibin ısrarlı çabaları sayesinde, nihayet kullanıcılarımız da mobil fotoğrafçılıkta böylesine muhteşem bir deneyimin tadını çıkarabilirler.

Xiaomi 13 Ultra bu başarıya ulaşıyor. Leica ve Xiaomi tarafından ortaklaşa tasarlanan ve dünya çapında piyasaya sürülecek olan bu harika ürünü duyurmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ay görüşmek üzere.”

Yani Xiaomi 13 Ultra, Leica ortaklığıyla geliştirilen kameralarıyla selefi Xiaomi 12S Ultra gibi pazarı sallamaya gelecek. Xiaomi’nin yaptığı açıklamalardan bu cihazın kullandığı bütün lensler arasında görüntü tutarlılığı olacağını ve kameraların renk kalibrasyonu gibi konularda tutarlı sonuçlar vereceğini söylemek mümkün.

Xiaomi 13 Ultra’nın mobil fotoğrafçılıkta yeni bir sayfa açacaığını söylemek mümkün. Şanslıyız ki, artık bizler, yani küresel pazardaki kullanıcılar da bu harika deneyimin keyfini çıkarabileceğiz. Zira Xiaomi 12S Ultra küresel pazara gelmese de, Xiaomi’nin açıklamasının sonlarında Xiaomi 13 Ultra’nın dünya çapında piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Cihazın tanıtımının bu ay içerisinde düzenleneceğini de söyleyelim.

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Bizler de Xiaomi’nin yeni canavarını merakla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 Ultra ortalığı karıştıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!