PlayStation VR2, bu yılın başında PlayStation 5 için özel olarak tasarlanan öncü bir sanal gerçeklik kaskı olarak piyasaya çıktı. Bu donanım, VR oyunlarını deneyimlemenin en iyi yollarından biri olarak övüldü. Ancak, 599 dolarlık yüksek lansman fiyatı ve nispeten az sayıda lansmana özel oyunlar arasında, PS VR2 şimdiye kadar piyasada çok fazla ilgi görmedi.

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Yeni tüketicilere açılmanın bir yolu, PS VR2’nin PC ile uyumlu olabilmesi olabilir. Şu ana kadar, Sony’nin PC oyun pazarındaki artan çabalarına rağmen, bunun resmi bir kapasitede gerçekleştiğine dair bir gösterge yok. Gayri resmi olarak, ilk PlayStation VR, SteamVR için iVRy sürücüsü gibi yazılımlar sayesinde uyumlu hale getirildi.

Bu sürücünün yazarı başlangıçta PS VR2 ile aynı şeyin mümkün olabileceğine gerçekten inanmamıştı. Ancak, sadece birkaç ay içinde iVRy, donanım kimlik doğrulamasını aşmayı başardı ve VR modlama topluluğunun umutlarını ateşledi. Birkaç hafta önce, iVRy umut verici başka bir güncelleme yayınladı. Modder, PC’de PS VR2’nin olabileceğini, ancak bunun hala oluşturulması ve üretilmesi gereken bazı ek donanımlarla mümkün olabileceğini belirtti.

Tabii ki, VR kulaklığının PC kullanımı için tamamen hazır olması öncesinde yapılması gereken daha çok şey var. Bununla birlikte, iVRy daha sonra göz takibi eklemek istediğini de açıkladı.