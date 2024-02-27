Kurlardaki hareketlilik teknoloji ve oyun dünyasını direkt etkilemeye tam gaz devam ediyor. Ürün fiyatlarının artmasından sonra abonelik fiyatlarına da zam gelmişti. Bugün bir zam haberi de PlayStation Türkiye cephesinden geldi. PS Türkiye kurlardaki yükselişten dolayı oyun fiyatlarına zam yaptı. Bu zam her zaman olduğu gibi sessiz sedasız bir gecede gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir: Suicide Squad Kill The Justice League inceleme

Bu zam sonrasında 50 dolar oyunun fiyatı ülkemizde 69 dolara satılmaya başlandı. Yani Türkiye mağazasından bazı oyunları satın almak daha pahalıya mal olabiliyor. Şimdilik belli başlı oyunlara zam yapıldı. Ancak bazı oyunlar hala dolar bazında ülkemizde daha uyguna satılıyor. Artık AAA oyunların fiyatlarının 1.999 TL olmasına alışacağız gibi görünüyor. Indie yapımlar bile 899 TL’yi görmeye başladı. Bu durumun ne zaman ve nasıl değişeceği ise bilinmiyor…

Tespit ettiğimiz zamlı oyunların fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.