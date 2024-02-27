Kurlardaki hareketlilik teknoloji ve oyun dünyasını direkt etkilemeye tam gaz devam ediyor. Ürün fiyatlarının artmasından sonra abonelik fiyatlarına da zam gelmişti. Bugün bir zam haberi de PlayStation Türkiye cephesinden geldi. PS Türkiye kurlardaki yükselişten dolayı oyun fiyatlarına zam yaptı. Bu zam her zaman olduğu gibi sessiz sedasız bir gecede gerçekleşti.
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Bu zam sonrasında 50 dolar oyunun fiyatı ülkemizde 69 dolara satılmaya başlandı. Yani Türkiye mağazasından bazı oyunları satın almak daha pahalıya mal olabiliyor. Şimdilik belli başlı oyunlara zam yapıldı. Ancak bazı oyunlar hala dolar bazında ülkemizde daha uyguna satılıyor. Artık AAA oyunların fiyatlarının 1.999 TL olmasına alışacağız gibi görünüyor. Indie yapımlar bile 899 TL’yi görmeye başladı. Bu durumun ne zaman ve nasıl değişeceği ise bilinmiyor…
Tespit ettiğimiz zamlı oyunların fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Baldur’s Gate 3: 1.749 TL
- Cyberpunk 2077: 1.999 TL
- Elden Ring: 1.499 TL
- Marvel’s Spider-Man 2: 1.999 TL
- Rise of the Ronin: 1.999 TL
- God of War Ragnarök: 1.999 TL
- Mortal Kombat 1: 1.879 TL
- The Last of Us Part I: 2.249 TL
- Red Dead Redemption 2: 1.629 TL
- Assassin’s Creed Mirage: 1.249 TL
- Hogwarts Legacy: 2.249 TL