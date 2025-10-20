Dipnot: Bu videoda anlatılanlar tamamen mizansen amaçlıdır. Gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu videoda iPhone Air modelini bir hafta boyunca deneyimleyen iPhone kullanıcısı iEren ile Android kullanıcısı olan Erendroid’in telefon hakkındaki görüşlerini size sunuyoruz. İnce telefon furyasına katılan Apple, iPhone Air modeliyle AR-GE konusunda ne kadar geliştiğini, elindeki teknoloji ile neler yapılabildiğini gözler önüne seriyor.

