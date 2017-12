PlayStation Plus ve Xbox Live İçin Ocak Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

2018’in ilk hediyelerini kendi oyuncularına verecek olan PlayStation ve Xbox, Ocak ayının ücretsiz yapımlarını duyurdu.

2018 yılına girmemize günler kala PlayStation oyuncuları ve Xbox oyuncuları için ilk hediyeler firmalardan gelecek. Microsoft’un Xbox One ailesi ve Sony’nin PlayStation 4 ailesine abonelik sistemi ile mensub olanlara her ay olduğu gibi Ocak ayında da bazı oyunları ücretsiz olarak sunacaklar.

İşte oyunlar;

PlayStation Plus Ocak 2018 Oyunları

PlayStation kanadında bu ay Deus Ex: Mankind Divided ve Batman: The Telltale Series ön plana çıkarkenyine bonus olarak That’s You sunulurken, ayrıca VR oyunu StarBlood Arena da ücretsiz olarak geliyor. Ayrıca PS3 için Sacred 3 ve Book of Unwritten Tales 2, Vita için ise Psycho-Pass: Mandatory Happiness ve Uncanny Valley oyunları belirlenmiş.

Xbox Live Gold Ocak 2018 Oyunları

Microsoft kanadında ise Xbox One sahipleri için The Incredible Adventures of Van Helsing ve Zombi yapımları verilirken, Xbox 360 sahiplerine ise Tomb Raider: Underworld ile Army of Two sunulacak. Ancak Xbox One’da geriye uyumluluk sebebiyle bu bahsettiğimiz iki oyun da Xbox One sahiplerince oynanabilecek.