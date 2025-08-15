PlayStation Plus, Ağustos 2025 itibarıyla oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine özel olarak eklenecek yeni oyun listesini resmen açıkladı. Bu hafta, aboneler hem aksiyon hem de macera dolu birçok popüler yapımı ücretsiz olarak oynayabilecek.

Ağustos 2025 PlayStation Plus Extra ve Premium Oyunları

Ayın başında PS Plus Essential kullanıcılarına Lies of P, Day Z ve My Hero One’s Justice 2 oyunları sunulmuştu. Şimdi ise 19 Ağustos’tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium abonelik katmanlarına eklenecek yeni oyunlar açıklandı.

Bu haftaki liste, dövüş oyunlarından açık dünya maceralarına, korku-gerilim yapımlarından bağımsız oyunlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Aşağıda tüm oyunları ve eklenecekleri platformları bulabilirsiniz.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key | PS5, PS4

Coral Island | PS5

Earth Defense Force 6 | PS5, PS4

Harold Halibut | PS5

Indika | PS5

Marvel’s Spider-Man | PS5, PS4

Mortal Kombat 1 | PS5

Resident Evil 2 | PS5, PS4 (PS)

Resident Evil 3: Nemesis | PS5, PS4 (PS)

Sword of the Sea | PS5

Unicorn Overlord | PS5, PS4

PlayStation Plus Nedir?

PlayStation Plus, Sony tarafından sunulan abonelik bazlı bir hizmet. Kullanıcılar, farklı üyelik katmanlarına göre yüzlerce oyuna erişim, aylık ücretsiz oyunlar, özel indirimler ve çevrim içi çok oyunculu deneyim gibi avantajlardan yararlanıyor. Extra ve Premium planlar, temel PS Plus Essential’a ek olarak daha geniş bir oyun kataloğu ve ek özellikler sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Amazon Prime Gaming Ağustos 2025 oyunları açıklandı! Bu ay neler var?

Peki siz bu ayki PS Plus oyun listesini nasıl buldunuz? Favoriniz hangi oyun? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.