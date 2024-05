PlayStation Plus üyelik fiyatları çakıldı. Sony, “Days of Play” kampanyası kapsamında PlayStation Plus üyelik fiyatlarında büyük indirim yaparak oyunculara müjde verdi. Artık oyuncular, yıllık aboneliklerde yüzde 30’a varan indirimlerle PS Plus’ın avantajlarından yararlanabilecekler. Bu fırsat, ülkemizde artan oyun fiyatları nedeniyle aylık abonelik sistemlerine yönelen oyuncular için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.

Sony’den Dev İndirim: PlayStation Plus Üyelik Fiyatları Yüzde 30’a Varan Oranda Düştü

Kampanya kapsamında, PS Plus aboneliklerinde şu indirimler uygulanıyor: Essential abonelik yüzde 20, Extra abonelik yüzde 25 ve Deluxe abonelik yüzde 30 oranında ucuzladı. Bu indirimlerin sadece yıllık abonelikler için geçerli olduğunu ve yeni abone olacak kullanıcıları kapsadığını belirtmekte fayda var.

İndirimi PlayStation Plus abonelik fiyatları şöyle:

Abonelik Tipi İndirimli Özel Fiyat ve İndirim Oranı (1 yıllık) Normal Fiyat (1 yıllık) PS Plus Essential 1.918 TL (%30) 2.740 TL PS Plus Extra 1.755 TL (%25) 2.340 TL PS Plus Deluxe 1.120 TL (%20) 1.400 TL

Bu indirimli fiyatlar, 12 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak. İndirimlerden yararlanmak için bu bağlantıdan PS hesabınıza giriş yaparak yeni bir üyelik katmanına abone olmanız yeterli olacak.

PS Plus Abonelikleri ve Avantajları

PlayStation Plus abonelikleri, sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor:

Essential: Aylık oyunlar, çevrim içi çok oyunculu oyunlar, özel indirimler, bulut depolama alanı, paylaşımlı oyun, PS Plus koleksiyonu.

Aylık oyunlar, çevrim içi çok oyunculu oyunlar, özel indirimler, bulut depolama alanı, paylaşımlı oyun, PS Plus koleksiyonu. Extra: Essential paketine ek olarak oyun kataloğu ve Ubisoft+ Klasikleri.

Essential paketine ek olarak oyun kataloğu ve Ubisoft+ Klasikleri. Deluxe: Extra paketine ek olarak Klasikler Kataloğu ve oyun deneme sürümleri.

PlayStation Plus ile yüzlerce oyuna erişim sağlayarak, birçok farklı cihazdan bulut sistemi üzerinden oyun oynayabilirsiniz. Sony’nin bu hamlesi, Xbox Game Pass ile rekabeti de önemli ölçüde artırıyor. Game Pass Ultimate güncel fiyatı 209 TL, yıllık üyelik ise 2.508 TL oluyor.

Buna karşın, PS Plus’ın en pahalı aboneliği olan Essential katmanı yıllık 1.918 TL’ye, yani aylık 159 TL’ye denk geliyor. Daha uygun bir seçenek olarak PS Plus Extra’yı da yıllık 1.755 TL’ye, yani aylık 146 TL’ye tercih edebilirsiniz.

Sony indirim kampanyası, hem PlayStation hem de PC kullanıcıları için cazip bir fırsat sunuyor. PS Plus’ın sunduğu avantajları kaçırmamak için acele edin!

