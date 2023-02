Sony, PS5 için PlayStation Plus Collection özelliğinin 9 Mayıs 2023 tarihinde ortadan kaldırılacağını açıkladı. PS Plus Koleksiyonu, Playstation Plus abonesi olan PS5 sahiplerine sunulan 19 oyunu kapsayan bir avantajdı. Playstation Plus Koleksiyonu’ndaki 19 oyun arasında God of War, Uncharted 4 ve Mortal Kombat gibi iyi bilinen oyunlar yer alıyor.

Bu oyunlar PlayStation 5 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde için bonus olarak kullanıma sunuldu. Ancak firma artık bu avantajı ortadan kaldırıyor. Ancak oyunları kütüphaneye ekleyen oyuncular, Playstation Plus aboneleri oldukları sürece 9 Mayıs’tan sonra bile oynamaya devam edebilirler.

İlginizi Çekebilir: Yeni Uncharted PlayStation Reklamında Ortaya Çıktı

Bu oyunları kaçırmak istemiyorsanız 9 Mayıs’a kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bu oyunların PS4’te de oynandığını belirtelim. Ancak kütüphaneye eklemeniz için PS5’te hesabınız ile giriş yapmış olmanız gerekiyor. Aşağıdan oyunların tam listesine ulaşabilirsiniz.

God of War

Detroit: Become Human

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

The Last of Us Remastered

The Last Guardian

Resident Evil 7: Biohazard

Ratchet & Clank

Mortal Kombat X

Monster Hunter World

Infamous Second Son

Final Fantasy XV Royal Edition

Fallout 4

Days Gone

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Call of Duty: Black Ops III

Bloodborne

Battlefield 1

Batman: Arkham Knight

Sony’nin bu koleksiyonu ortadan kaldırması çok mantıklı. Xbox Game Pass‘e rakip olmak için yeni abonelik paketlerini duyuran ve büyük beğeni toplayan Sony, oyuncuları yeni paketlerine yönlendirmek istiyor. Bu yüzden 3. yılına giren PlayStation Plus Koleksiyonu’nun kaldırılması yerinde bir karar olmuş diyebiliriz.