Beklenmedik bir anda yaşanan doğal afetler, iletişim sistemlerinin dayanıklılığını yeniden tartışmaya açıyor. Özellikle Türk Telekom gibi geniş kapsama ağına sahip operatörlerin kriz anlarındaki performansı, vatandaşların doğrudan güvenliğiyle ilişkilendiriliyor. Peki Türk Telekom açıklaması ne ve bu kez nasıl bir yol izledi?

Türk Telekom İstanbul Depremi sonrası hat sorunu hakkında açıklama yaptı!

Türk Telekom, bugün İstanbul’da meydana gelen ve kısa sürede büyük endişeye yol açan sarsıntının ardından bir bilgilendirme mesajı yayınladı. Gelen kullanıcı bildirimlerinin ardından yapılan Türk Telekom açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

“Istanbul’da yasanan deprem nedeniyle ses aramalarında yogunluk yasanabilir. Iletisimde internet tabanli uygulamalari kullanmanizi oneririz, gecmis olsun. B001”

Bu mesaj, sesli aramalarda yaşanabilecek olası yoğunluklara karşı internet temelli iletişim araçlarının tercih edilmesini öneriyor.

Bu noktada şirketler, özellikle İstanbul Depremi gibi büyük çaplı afetlerde altyapının ne derece zorlandığını ve alternatif çözümlerin neden bu kadar önemli olduğunu dolaylı olarak kabul etmiş oluyor. Türkiye’nin sismik risk haritası göz önüne alındığında, operatörlerin afet anlarında kesintisiz hizmet verebilmesi büyük önem taşıyor.

Depremde telefonlar neden çekmiyor?

Türk Telekom gibi şirketlerden yapılan bilgilendirmeye göre GSM teknolojisi altyapısı, büyük çaplı afet anlarında yüksek yoğunluk nedeniyle anlık şebeke sıkışıklıklarına yol açabiliyor. Bu durum, özellikle sesli arama servislerinin devre dışı kalmasına sebep olabiliyor.

Operatör yetkilileri, bu tür anlarda WhatsApp, Telegram, Instagram gibi uygulamaların sağladığı veri tabanlı iletişim biçimlerinin çok daha stabil ve etkili olduğunu vurguluyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde zaman zaman benzer doğa olayları yaşanırken, kullanıcılar özellikle de sosyal medya üzerinden verdikleri tepkilerle artık sadece hizmet kalitesi değil, kriz yönetimi konusunda da sağlayıcılardan daha fazlasını beklediğini belirtiyor.

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Büyük operatör şirketlerinin bu konuda uzun vadeli stratejiler belirlemesi ve kamuoyuna şeffaf şekilde bilgi vermesi de tabii ki hayati önem taşıyor.

Peki siz Türk Telekom açıklamasını yeterli buldunuz mu? İstanbul Depremi sonrası yaşanan iletişim sorunları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!