PlayStation 3 ile başlayan Uncharted efsanesi PlayStation 4 döneminde sona ermişti. PS5 için Remake sürümünü çıkaran Sony, yeni Uncharted için henüz bir açıklama yapmadı. Ancak Playstation için yayınlanan reklam umutları yükseltti.

Sony, oyundan henüz duyurulmamış görüntüler sunan yeni bir PlayStation 5 reklamı yayınladı. Birçok oyuncu gizemli oyunun Uncharted 5 olduğunu söyleyemeye başladı bile. Live from PS5 isimli videoda God of War Ragnarok, Horizon Forbidden, Gran Turismo ve Final Fantasy 16‘dan kısa bir bölüm gösteriliyor.

Ancak videonun 0:42 ve 0:47. saniyelerinde elinde meşaleyle bir mağarada yürüyen ve ardından eserlerden toz üfleyen bir kız gösteriliyor.

Bildiğiniz gibi Nathan Drake’in hikayesi 4. oyun ile bitmiş ve Drake’in kızını görmüştük. Muhtemelen seri Drake’in kızı olan Cassie Drake ile devam edecek. Sony şimdilik konu ile ilgili açıklama yapmadı. Ancak sızıntıların yükselmesinden sonra gözler Japon oyun devine çevrildi.

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Muhtemelen önümüzdeki aylarda Sony cephesinden Play State etkinliği göreceğiz ve oyuncuları heyecanlandıran yeni Uncharted bu etkinlikte tanıtılacak. Sadece PlayStation 5 için çıkması beklenen serinin yeni oyunu, grafiksel açıdan görsel bir şölen sunacak gibi görünüyor.

Aşağıdan PlayStation’ın yayınladığı yeni reklamı izleyebilirsiniz.