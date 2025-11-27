Son dönemlerde oyun dünyasında yenilik arayanlar için PlayStation Plus cephesinden dikkat çekici gelişmeler geliyor. Peki Sony’nin Aralık ayı için açıkladığı bu yeni ücretsiz oyun listesi Türkiye’deki oyunculara ne vadediyor? Aboneler için bu ay gerçekten beklendiği kadar dolu geçecek mi, yoksa sürprizler bununla sınırlı mı? Tüm bu sorular, Aralık 2025 takviminin duyurulmasıyla yeniden gündeme taşınıyor.

PlayStation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus kullanıcıları için hazırlanan Aralık 2025 listesi, Sony’nin bu ayı oldukça iddialı geçirmek istediğini net biçimde gösteriyor. Listeye bakıldığında özellikle abonelere sunulan toplam beş oyunun 2 Aralık’tan itibaren kütüphaneye ekleneceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra yalnızca extra ve premium paketlerine özel ek içeriklerin de duyurulması, bu ayı diğer aylardan ayırıyor.

Oyuncuların heyecanını artıran yapımların başında Lego Horizon Adventures geliyor. Horizon evreninin bloklardan oluşan daha eğlenceli bir versiyonunu sunan bu oyun, PlayStation Plus kullanıcıları için mizah ve aksiyon dengesini güçlü bir şekilde harmanlıyor. Killing Floor 3 ise yüksek tempolu savaş sahneleri ve çok oyunculu mücadele dinamikleriyle ayın en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Gerilimin dozunu yükselten The Outlast Trials, hem PS5 hem PS4 için sunularak geniş bir kitleyi hedefliyor. Ayrıca Neon White’ın hız odaklı mekanikleri ve Synduality Echo of Ada’nın bilim kurgu atmosferi, Aralık ayının PlayStation Plus çatısı altında oldukça çeşitlilik sunduğunu gösteriyor. Sony’nin ayrıca Kasım ayı oyunlarının 2 Aralık’a kadar talep edilmesi gerektiğini duyurması, kullanıcıların kütüphanelerini güncellemeleri için son çağrı niteliğinde.

Öte yandan yalnızca extra ve premium üyelerine hitap eden özel bir ekleme de bulunuyor: Skate Story. Bu yapım 8 Aralık’ta katalogda yerini alacak ve yalnızca üst segment aboneliklerde erişilebilir olacak. Türkiye’de özellikle Extra ve Premium paketlerinin yaygınlaşması göz önüne alındığında, bu hamlenin önemli bir geri dönüş sağlayacağı düşünülüyor.

PS Plus Essential – Aralık 2025 Oyunları

Lego Horizon Adventures (PS5)

Killing Floor 3 (PS5)

The Outlast Trials (PS5/PS4)

Synduality Echo of Ada (PS5)

Neon White (PS5/PS4)

PS Plus Extra Oyunları

Skate Story (PS5)

PS Plus Premium Oyunları

Türkiye’deki oyuncular için Aralık 2025, içerik açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Sony’nin bu hamlesi, PlayStation Plus paketlerinin değerini artırırken oyunculara farklı türlerde deneyimler sunmayı hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? PlayStation Plus abonelik yapısının bu ay sunduğu oyunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!