Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 5 Pro modelinin teknik özellikleri hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Bugün paylaşılan bilgilere göre, konsolun CPU ve sistem belleği performansında önemli artışlar söz konusu, ayrıca GPU özelliklerine dair ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Insider Gaming tarafından hazırlanan yeni bir rapor, PlayStation 5 Pro’nun CPU’sunun temel modelle aynı olacağını ancak Yüksek CPU Frekansı modunun, standart PS5’e göre %10 artışla 3,85 GHz’e çıkacağını açıklıyor. Bununla birlikte, sistem belleği performansında da belirgin bir yükselme yaşanacak; temel modele göre 448 GB/sn olan sistem belleği hızı, PS5 Pro’da %28’lik bir artışla 576 GB/sn’ye ulaşacak. Bu hız artışıyla birlikte, konsolun ACV’sinin daha yüksek saat hızında çalışmasıyla birlikte ses performansında da iyileşme sağlanması bekleniyor.

BVH8 is interesting, not only confirms PS5 Pro is using RDNA4’s RT engine but also confirms RDNA4 doubles RT throughput per cycle, something which hasn’t been mentioned in any open source patch yet! 👀 https://t.co/dht9fDWF79 — Kepler (@Kepler_L2) March 17, 2024

Bugün ayrıca, PS5 Pro’nun GPU özelliklerine ilişkin yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı. Tom Henderson’ın paylaştığı bilgilere göre, temel modelde 18 WGP ile çalışan BVH4 çapraz gölgelendiricilere kıyasla, PS5 Pro’da 30 WGP ile çalışacak özel BVH8 çapraz gölgelendiricilere yer verilecek. Bu bilgi, konsolun AMD’nin RDNA 4’ün RT motorunu kullandığını doğruluyor ve mimaride döngü başına çift ışın izleme verimini ortaya koyan yeni bir ayrıntıyı doğruluyor. Bu da konsolun ışın izleme performansının önemli ölçüde artacağını gösteriyor.

Tüm bu teknik özellikler, PS5 Pro’nun oyun deneyimini daha da geliştirecek ve kullanıcılara daha yüksek performans ve görsel kalite sunacak gibi görünüyor. Ancak, resmi bir açıklama yapılmadan önce, bu bilgilerin kesinliği ve konsolun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Oyun tutkunları, PlayStation 5 Pro’nun resmi duyurusunu heyecanla bekliyor.