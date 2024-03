Son dönemde PlayStation hayranlarını heyecanlandıran önemli bir söylentiye göre, PlayStation 5 Pro’nun temel modelden yaklaşık %45 daha hızlı olacağı ve ışın izleme performansının da orijinal konsola kıyasla iki ila üç kat daha iyi olacağı belirtiliyor.

Bu bilgiler, YouTube’da yayınlanan bir Moore Yasası Öldü videosunda ortaya atıldı. Söz konusu video, Sony’nin gelecek nesil donanım yenilemesi hakkında yeni bilgiler içeren bir belgenin sızdırıldığını iddia ediyor. Sızdırılan belgeye göre, PlayStation 5 Pro, temel modele göre %45 daha hızlı görüntü oluşturma yeteneğine sahip daha büyük bir GPU ve daha hızlı sistem belleğiyle gelecek. Ayrıca, konsolun ışın izleme performansını artırmak için daha iyi bir mimari sunacağı belirtiliyor.

PS5 Pro’nun sızdırıldığı iddia edilen belge ayrıca, PlayStation Spectral Süper Çözünürlük çözümüne ilişkin ek detaylar içeriyor. Bu teknoloji, PlayStation Machine Learning’i kullanarak giriş verileri üzerinde süper çözünürlük işleme gerçekleştirecek ve mevcut 4K çözünürlük desteğiyle renk arabellekleri oluşturacak. Gelecekteki güncellemelerle birlikte, PlayStation 5 Pro’nun 8K çözünürlüğe kadar destek sunması bekleniyor.

