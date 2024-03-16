Son dönemde PlayStation hayranlarını heyecanlandıran önemli bir söylentiye göre, PlayStation 5 Pro’nun temel modelden yaklaşık %45 daha hızlı olacağı ve ışın izleme performansının da orijinal konsola kıyasla iki ila üç kat daha iyi olacağı belirtiliyor.

PlayStation 5 Pro özellikleri nasıl olacak?

Bu bilgiler, YouTube’da yayınlanan bir Moore Yasası Öldü videosunda ortaya atıldı. Söz konusu video, Sony’nin gelecek nesil donanım yenilemesi hakkında yeni bilgiler içeren bir belgenin sızdırıldığını iddia ediyor. Sızdırılan belgeye göre, PlayStation 5 Pro, temel modele göre %45 daha hızlı görüntü oluşturma yeteneğine sahip daha büyük bir GPU ve daha hızlı sistem belleğiyle gelecek. Ayrıca, konsolun ışın izleme performansını artırmak için daha iyi bir mimari sunacağı belirtiliyor.

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PS5 Pro’nun sızdırıldığı iddia edilen belge ayrıca, PlayStation Spectral Süper Çözünürlük çözümüne ilişkin ek detaylar içeriyor. Bu teknoloji, PlayStation Machine Learning’i kullanarak giriş verileri üzerinde süper çözünürlük işleme gerçekleştirecek ve mevcut 4K çözünürlük desteğiyle renk arabellekleri oluşturacak. Gelecekteki güncellemelerle birlikte, PlayStation 5 Pro’nun 8K çözünürlüğe kadar destek sunması bekleniyor.

PS5 Pro is the world most powerful console 👀🔥🔥🔥 Holiday 2024

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• 2-3 times faster Raytracing ( sometimes 4x ) than base PS5 • ~ 45% faster rendering than base PS5 • PSSR ( PlayStation Spectral Super… pic.twitter.com/UBj8iRjfPl — TCMFGames (@TCMF2) March 15, 2024

PlayStation 5 Pro’nun yükseltme çözümü, geçici kenar yumuşatma ve makine öğrenimiyle geliştirilmiş bir sürüm kullanacak. Bu teknoloji, oyundaki yerel TAAU veya geçici yükseltme örneklemesinin yerini alacak ve tam HDR desteği sağlayacak. Teknoloji ayrıca, önceden eğitilmiş grafik parametrelerini kullanacak ve oyun başına yaklaşık 250 MB bellek kullanacak. 1080p’den 2160p’ye yükseltme sürecinin yaklaşık 2 ms süreceği belirtiliyor.

Ancak, sızan belgenin ne kadar güvenilir olduğu konusunda hala şüpheler bulunuyor. Belge, çevrimiçi ortamda dolaşan diğer PlayStation 5 Pro söylentileriyle uyumlu olsa da, resmi olarak duyurulmadığı için dikkatli olmak gerekiyor. AMD’nin tüm oyun cihazları için yapay zeka destekli yükseltme desteğini tanıttığı göz önüne alındığında, PlayStation 5 Pro’nun da bu teknolojiyi destekleyeceği bekleniyor. Ancak, kesin bilgilerin açıklanmasını beklemek gerekiyor.