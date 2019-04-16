Elektrikli Infiniti Qs Inspiration Şangay’da tanıtıldı

Infiniti’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration, Şangay Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

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Infiniti Qs Inspiration geniş iç mekan tasarımına sahip

Infiniti’nin geleceğe yönelik adımlarını temsil eden Qs Inspiration, yeni bir Infiniti modelini ön plana çıkarıyor. Tanıtılan bu konsept markanın yakın gelecekte sunacağı tasarım çizgisine ve e-POWER güç ünitelerine dair de ipuçlarını bizlere sağlıyor. Konsept modelde kullanılan esnek mimari, yüksek performanslı elektrikli güç aktarma organlarına ev sahipliği yapıyor.

Infiniti tasarımcıları yeni dış mekan oranlarını denemek, geniş bir iç mekan yaratmak için geleneksel üç kutudan oluşan sedan tasarımını yeniden yorumlamış gibi görünüyor.

Spor sedan olarak yeni oluşturulan bu model, dört tekerlekten çekici elektrik motoru ile karşımıza çıkıyor. e-AWD sistemi olarak tanıtılan bu sistem, daha performanslı bir kullanım sunacak gibi görünüyor.